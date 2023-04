Les prix à la consommation au Chili ont augmenté de 1,1 % en mars, selon les données de l'agence de statistiques INE, jeudi, ce qui correspond aux prévisions du marché, alors que le plus grand producteur de cuivre au monde lutte contre une inflation obstinément élevée.

Le chiffre de mars, qui a annulé une baisse inattendue de 0,1% observée en février, a porté l'inflation sur 12 mois à 11,1%, ce qui représente un ralentissement par rapport aux 11,9% du mois précédent, mais reste bien supérieur à la fourchette cible de la banque centrale, qui est de 2% à 4%.

Les économistes interrogés par Reuters s'attendaient à une hausse de 1,0 % le mois dernier.

Ces nouvelles données interviennent alors que la banque centrale du Chili a maintenu en début de semaine son taux d'intérêt de référence inchangé à 11,25 %, mais a averti que l'économie s'adaptait plus lentement que prévu et que l'inflation mettait plus de temps à diminuer.

L'autorité monétaire a mis l'accent sur les prix de base élevés et, dans un rapport publié mercredi, a noté que même si l'inflation devrait continuer à diminuer au cours des prochains trimestres, elle ne convergerait vers son objectif de 3 % que vers la fin de l'année 2024.

"Nous reconnaissons que la banque centrale a maintenu un point de vue optimiste et qu'elle maintiendra probablement le taux de référence à son niveau actuel jusqu'à ce qu'elle constate des surprises à la baisse dans les chiffres de l'inflation IPC", ont déclaré les économistes de la Banque Scotia dans une note adressée à leurs clients.

La hausse des prix en mars a été principalement due à l'augmentation des coûts de l'éducation et des loisirs au début de l'année scolaire, a déclaré l'INE, car neuf des douze groupes étudiés - y compris le groupe clé de l'alimentation et des boissons non alcoolisées - ont affiché des augmentations mensuelles.

Les coûts de transport ont été la lueur d'espoir, diminuant de 0,7 % au cours du mois, a ajouté l'agence.

Malgré cela, Andres Abadia, économiste en chef de Pantheon Macroeconomics pour l'Amérique latine, a déclaré que les perspectives à court terme restaient favorables, l'inflation globale diminuant en réponse au resserrement des conditions, tandis que les pressions de base, bien que toujours fortes, devraient s'atténuer dans les mois à venir.

"Nous pensons que les décideurs politiques vont bientôt adoucir leur ton et ouvrir la porte à des réductions de taux à la fin du deuxième ou au début du troisième trimestre, une fois que l'inflation de base commencera à s'orienter vers le sud", a-t-il déclaré.