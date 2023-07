Jamie McGeever, chroniqueur des marchés financiers, vous présente la journée à venir sur les marchés asiatiques.

Une série de données économiques clés montrant si la Chine commence à sortir de son marasme post-fermeture, et des décisions de politique monétaire - et plus important encore, des conseils - de la Nouvelle-Zélande et de la Corée du Sud seront les principaux moteurs régionaux pour les marchés asiatiques cette semaine.

Ces éléments s'inscrivent dans le contexte d'une détérioration légère mais potentiellement importante de l'appétit pour le risque, les investisseurs étant confrontés à des coûts d'emprunt mondiaux encore plus élevés - en particulier les rendements obligataires américains et britanniques - et aux tensions commerciales sino-américaines qui couvent.

La saison des résultats du deuxième trimestre aux États-Unis entre également en action, et le ton sera probablement donné plus tard dans la semaine lorsque certains des plus grands noms de Wall Street présenteront leurs résultats.

Les marchés asiatiques, en revanche, continuent de sous-performer. L'indice MSCI Asie hors Japon a perdu 1,5 % la semaine dernière, sa troisième semaine consécutive sans hausse, et reste stable sur l'année. L'indice MSCI World est en hausse de 11 % depuis le début de l'année.

Cela est dû en grande partie à la morosité des marchés chinois, et les indicateurs clés de la plus grande économie de la région, qui seront publiés lundi, marqueront le début de la semaine de négociation.

L'inflation annuelle des prix à la consommation pour le mois de juin devrait se maintenir à seulement 0,2 %, le taux mensuel étant de 0 % contre -0,2 % en mai. En janvier dernier, l'inflation annuelle de l'IPC était supérieure à 2 %.

Les pressions sur les prix devraient rester bien ancrées dans la déflation au cours des prochains mois. L'inflation annuelle des prix à la production, déjà la plus négative depuis 2016, devrait passer de -4,6 % en mai à -5,0 %.

Ces chiffres montrent la tâche à laquelle la banque centrale et le gouvernement chinois sont confrontés pour relancer l'économie. Avec la déflation qui s'installe et le ralentissement de la croissance, il n'est pas surprenant que les actions, les obligations et la monnaie chinoises soient sous le feu des projecteurs.

Les valeurs bancaires chinoises, mesurées par l'indice Hang Seng Mainland Banks Index, coté à Hong Kong, ont plongé de 10,5 % la semaine dernière. Il s'agit de la plus forte chute de l'indice en cinq ans et de la troisième plus importante depuis son lancement en 2011.

Reflétant la piètre performance de l'économie chinoise après la fermeture des frontières par rapport aux prévisions du consensus, l'indice des surprises économiques chinoises de Citi a maintenant chuté pendant 11 semaines consécutives. Il s'agit de la plus longue période de sous-performance depuis 2010.

La visite de quatre jours de la secrétaire au Trésor américain Janet Yellen en Chine s'est achevée dimanche sans que les relations entre les deux superpuissances ne se soient manifestement dégelées. Mme Yellen a déclaré que ses entretiens avec les responsables chinois avaient été "directs" et "productifs", mais qu'ils avaient des "désaccords importants".

Les autres données économiques régionales majeures et les décisions politiques de cette semaine pour les investisseurs comprennent : les décisions de taux en Nouvelle-Zélande et en Corée du Sud ; les chiffres des prêts et du commerce chinois ; l'inflation indienne ; le rapport sur le PIB du deuxième trimestre de Singapour.

Voici les principaux développements qui pourraient orienter les marchés lundi :

- Indice des prix à la consommation (IPC) et indice des prix à la consommation (IPP) de la Chine (juin)

- Compte courant du Japon (mai)

- Barr, Daly, Mester et Bostic de la Fed s'expriment.