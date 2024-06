L'inflation des prix à la consommation en Chine est restée stable en mai, tandis que la baisse des prix à la production s'est atténuée, mais la tendance sous-jacente suggère que Pékin devrait faire davantage pour soutenir la faible demande intérieure et une reprise économique inégale.

L'indice des prix à la consommation (IPC) a augmenté de 0,3 % en mai par rapport à l'année précédente, ce qui correspond à la hausse enregistrée en avril, selon les données du Bureau national des statistiques (BNS) publiées mercredi, ce qui est inférieur à la hausse de 0,4 % prévue par un sondage Reuters.

L'IPC a légèrement baissé de 0,1 % par rapport au mois précédent, contre une hausse de 0,1 % en avril, alors que les économistes prévoyaient une croissance nulle.

La baisse de l'indice des prix à la production (PPI) s'est ralentie à 1,4% en mai, contre 2,5% en avril, alors que les économistes prévoyaient une baisse de 1,5%.

"Je pense que la pression déflationniste ne s'est pas encore estompée", a déclaré Zhiwei Zhang, économiste en chef chez Pinpoint Asset Management.

"L'inflation de l'IPC est légèrement négative en glissement mensuel. L'amélioration de l'IPP est largement due aux prix des matières premières telles que le cuivre et l'or, ce qui ne reflète pas la demande intérieure de la Chine", a-t-il ajouté.

L'économie chinoise a eu du mal à progresser malgré la fin des restrictions strictes imposées par le COVID à la fin de 2022, principalement en raison des effets d'entraînement d'une crise prolongée du secteur de l'immobilier sur la confiance des investisseurs, des entreprises et des consommateurs.

Pékin a mis en place plusieurs mesures pour stimuler la demande dans le secteur du logement et a lancé d'autres programmes pour stimuler le moral des consommateurs, notamment en offrant des incitations subventionnées par le gouvernement pour encourager les reprises d'automobiles et d'autres biens de consommation.

Elle s'est également engagée à créer davantage d'emplois liés aux grands projets, à mettre en œuvre des mesures visant à promouvoir la demande intérieure des jeunes et à renforcer les mesures de relance budgétaire pour soutenir la croissance.

Les données de mercredi sur l'inflation de base, qui exclut les prix volatils de l'alimentation et de l'énergie, ont mis en évidence la fragilité de la demande intérieure. Elle s'est établie à 0,6 % en mai en glissement annuel, ce qui représente un ralentissement par rapport au taux de 0,7 % enregistré en avril.

De nombreux économistes s'attendent à ce que Pékin dévoile d'autres mesures de soutien dans les mois à venir afin de maintenir l'économie sur la bonne voie pour atteindre son objectif de croissance du PIB d'"environ" 5 % pour cette année, et de favoriser un rebond durable.

"Une politique plus globale et proactive couvrant les secteurs fiscal, monétaire et immobilier pourrait être nécessaire pour stimuler la demande intérieure de manière plus efficace", a déclaré M. Zhang de Pinpoint. (Reportage de Qiaoyi Li, Liangping Gao et Ryan Woo ; Rédaction de Shri Navaratnam)