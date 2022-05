L'inflation d'avril en Corée du Sud atteint son plus haut niveau depuis 13 ans

Les données de Statistics Korea montrent que l'indice des prix à la consommation (IPC) a augmenté de 4,8 % en avril par rapport à l'année précédente, soit une accélération par rapport à la hausse de 4,1 % du mois précédent et bien plus rapidement que la hausse de 4,4 % annoncée dans une enquête de Reuters.

Elle a même dépassé la prévision la plus élevée parmi les 11 économistes de l'enquête et a marqué la croissance annuelle la plus rapide depuis octobre 2008, tout en se situant au-dessus de l'objectif de 2 % de la banque centrale pour un 13e mois consécutif.

"C'est plus rapide que prévu et indique que le moment sera également plus tardif que nous le pensions lorsque l'inflation commencera à ralentir et à se stabiliser", a déclaré Stephen Lee, économiste principal chez Meritz Securities. "Cela ne changera pas les perspectives de taux d'intérêt, mais c'est clairement une surprise pour les marchés."

L'indice a augmenté de 0,7 % sur une base mensuelle, contre une hausse de 0,4 % annoncée dans le sondage, après avoir augmenté de 0,7 % en mars.

L'inflation de base, qui mesure la croissance des prix à l'exclusion de l'énergie et des denrées alimentaires, s'est légèrement accélérée pour atteindre 3,1 % en glissement annuel en avril, contre 2,9 % en mars, et a marqué son plus haut niveau depuis mai 2009.

Le mois dernier, la banque centrale de Corée du Sud a relevé son taux d'intérêt de référence de 25 points de base pour le porter à 1,50 %, une décision surprise qui témoigne de l'intensification de la lutte contre l'inflation galopante.

Il s'agit de la quatrième augmentation du taux de base de la Banque de Corée depuis qu'elle a lancé un cycle de resserrement de sa politique en août de l'année dernière, l'une des premières banques centrales des pays à revenu élevé à le faire.