L'inflation dans la zone euro atteint un nouveau record, ce qui plaide en faveur d'une forte hausse des taux de la BCE.

L'inflation dans les 19 pays partageant l'euro s'est accélérée pour atteindre 8,1 % en mai, contre 7,4 % en avril, dépassant ainsi les attentes de 7,7 %. La croissance des prix a continué à s'étendre, indiquant que ce n'est plus seulement l'énergie qui tire le chiffre principal vers le haut.

Les prix ont fortement augmenté dans toute l'Europe au cours de l'année dernière, d'abord à cause des problèmes de chaîne d'approvisionnement après la pandémie, puis à cause de la guerre de la Russie en Ukraine, ce qui suggère qu'une nouvelle ère de croissance rapide des prix est en train de balayer une décennie d'inflation ultra faible.

Bien que l'inflation globale soit désormais quatre fois supérieure à l'objectif de 2 % de la BCE, les décideurs politiques de la BCE pourraient être davantage préoccupés par la hausse rapide des prix sous-jacents, qui indique que ce qui était autrefois considéré comme une hausse transitoire des prix est désormais ancré.

L'inflation excluant les prix de l'alimentation et de l'énergie, surveillée de près par la BCE, s'est accélérée à 4,4 % en glissement annuel, contre 3,9 %, tandis qu'une mesure encore plus étroite, qui exclut également l'alcool et le tabac, s'est accélérée à 3,8 % en glissement annuel contre 3,5 % en avril.

Dans l'espoir de maîtriser l'inflation, la présidente de la BCE, Christine Lagarde, et l'économiste en chef, Philip Lane, ont déjà signalé des augmentations de 25 points de base du taux de dépôt de moins 0,5 % de la BCE en juillet et en septembre.

Mais certains responsables politiques et économistes doutent que cela soit suffisant, d'autant plus que l'inflation sous-jacente ne montre aucun signe de ralentissement.

Le problème est qu'une fois que les prix élevés de l'énergie s'infiltrent dans l'économie, l'inflation s'étend et s'enracine, pour finalement se perpétuer via une spirale prix-salaires.

Bien que les preuves d'une telle tendance ne soient pas encore claires, une série de données allant d'un bond des salaires négociés à l'élargissement de l'inflation de base montre un risque croissant.

C'est pourquoi les gouverneurs des banques centrales d'Autriche, des Pays-Bas et de Lettonie ont tous déclaré qu'une hausse des taux de 50 points de base en juillet devrait être sur la table.

Klaas Knot, le directeur de la banque centrale néerlandaise, a même affirmé que les prévisions d'inflation se situent désormais dans la partie supérieure de ce qui pourrait encore être qualifié d'ancré, ce qui indique que les ménages et les investisseurs pourraient bientôt commencer à douter de la détermination de la BCE à maîtriser la croissance des prix.

La prochaine réunion de la BCE aura lieu le 9 juin. Elle mettra officiellement fin au programme d'achat d'obligations à la fin du mois de juin et continuera à signaler les hausses de taux.