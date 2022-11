L'inflation de base au Mexique plus élevée que prévu début novembre, les hausses de taux vont se poursuivre

Les données de l'agence nationale de statistiques INEGI ont montré jeudi que l'inflation globale annuelle au Mexique a atteint 8,14% au cours de la période, en baisse par rapport à 8,53% il y a un mois et également en dessous du consensus de 8,24% dans un sondage Reuters d'économistes.

Toutefois, l'indice des prix de base, très surveillé, qui exclut certains prix volatils de l'alimentation et de l'énergie et qui a récemment été qualifié de "plus grande préoccupation" par Jonathan Heath, membre du conseil d'administration de la Banque du Mexique, a poursuivi sa tendance à la hausse, atteignant 8,66 % sur une base annuelle.

Les économistes interrogés par Reuters s'attendaient à ce qu'elle atteigne 8,60 %, après avoir atteint 8,39 % à la mi-octobre.

Les derniers chiffres de l'inflation ont conforté les attentes selon lesquelles la banque centrale locale, connue sous le nom de Banxico, continuerait à relever ses taux d'intérêt.

"Dans l'ensemble, l'inflation globale continue de baisser au Mexique, mais l'inflation de base reste stable, ce qui continuera à inquiéter les responsables politiques", a déclaré Andres Abadia, économiste en chef de Pantheon Macroeconomics pour l'Amérique latine.

Dans un podcast publié mercredi, M. Heath de Banxico a déclaré que la banque centrale n'était "pas encore prête à se découpler" de la Réserve fédérale américaine et que davantage de hausses de taux étaient nécessaires pour contrôler l'inflation.

Sur une base mensuelle, l'inflation globale du Mexique a augmenté de 0,56 % tandis que l'indice de base a augmenté de 0,34 % à la mi-novembre, selon l'agence de statistiques. Les économistes avaient prévu des augmentations de 0,65% et 0,30%, respectivement.

La nouvelle hausse de l'inflation de base devrait "renforcer la position des faucons de la Banque du Mexique dans le débat sur le degré de resserrement à appliquer", a déclaré Jason Tuvey, économiste principal des marchés émergents chez Capital Economics.

Les coûts d'emprunt de la deuxième plus grande économie d'Amérique latine s'élèvent actuellement à 10 % après un cycle de resserrement monétaire entamé à la mi-2021.

Banxico doit publier plus tard dans la journée de jeudi le procès-verbal de sa dernière réunion de fixation de la politique monétaire.

Les économistes de Grupo Financiero Banorte ont déclaré qu'ils attendaient des détails supplémentaires sur les conditions nécessaires pour que Banxico se découple de la Fed ainsi que sur le niveau "approprié" de son taux terminal.

Le Brésil, pays d'Amérique latine où le cycle de resserrement est déjà arrivé à son terme, a également publié des données sur l'inflation jeudi. Les prix à la consommation y ont augmenté de 0,53 % au cours du mois jusqu'à la mi-novembre.