L'indicateur clé des prix à la consommation de Singapour a augmenté de 2,9 % en juin par rapport à l'année précédente, ce qui est inférieur aux prévisions des économistes et le chiffre le plus bas depuis mars 2022, selon les données officielles publiées mardi.

Le taux d'inflation de base, qui exclut le transport routier privé et les coûts d'hébergement, était un peu plus bas que les 3,0 % prévus par un sondage Reuters auprès des économistes et comparé aux 3,1 % observés en avril et en mai.

L'inflation globale en juin a augmenté de 2,4 % par rapport au même mois de l'année dernière, ce qui est inférieur aux 2,7 % prévus par le sondage. Il s'agit du taux annuel le plus bas depuis août 2021.

Il est largement attendu que la banque centrale maintienne ses paramètres de politique monétaire inchangés lors d'un examen vendredi, compte tenu des préoccupations concernant les risques inflationnistes potentiels liés aux frictions géopolitiques.

L'inflation dans la plaque tournante financière asiatique a été difficile à maîtriser. Bien qu'elle se soit ralentie depuis un pic de 5,5 % au début de 2023, elle s'est maintenue au-dessus de 3 % jusqu'au chiffre de juin, mardi.

Le directeur de l'Autorité monétaire de Singapour (MAS), Chia Der Jiun, a déclaré la semaine dernière qu'il s'attendait à ce que l'inflation de base reste sur la voie de la désinflation et qu'elle diminue de manière plus significative au quatrième trimestre de cette année.

"Elle devrait atteindre environ 2 % en 2025, à moins de nouveaux chocs", a déclaré M. Chia lors de la publication du rapport annuel de la MAS.

M. Chia a également déclaré que la croissance économique en année pleine devrait se rapprocher de son taux potentiel de 2 à 3 %. La croissance en 2023 était de 1,1 %. (Reportage de Xinghui Kok ; Rédaction de John Mair)