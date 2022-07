L'inflation de détail au Népal atteint son plus haut niveau depuis six ans en juin

Le dernier taux d'inflation, le plus élevé depuis près de six ans, s'est accéléré par rapport à 7,87 % le mois précédent et 4,19 % un an plus tôt, selon les données.

La banque centrale du Népal est confrontée à la tâche difficile de resserrer suffisamment la politique monétaire pour refroidir la demande des consommateurs et dompter les prix, tout en évitant des dommages majeurs à l'économie - durement touchée pendant deux années de pandémie.

La hausse des prix du pétrole brut et des matières premières depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie en février a fait grimper l'inflation dans le monde entier, obligeant de nombreuses banques centrales à relever leurs taux d'intérêt.

Plus tôt, s'adressant aux législateurs, le gouverneur de la banque centrale, Maha Prasad Adhikari, a laissé entendre que les taux d'intérêt pourraient être relevés pour contenir l'inflation.

Prakash Kumar Shrestha, chef du département de recherche économique de la banque centrale, a déclaré à Reuters que le Népal pourrait connaître quelques mois supplémentaires d'inflation galopante en raison de la hausse des prix du pétrole.

L'inflation mensuelle moyenne en glissement annuel au cours des 11 premiers mois de l'année fiscale se terminant à la mi-juin était de 6,09 % et devrait rester dans les limites de l'objectif annuel moyen de 6,5 %, ont déclaré les responsables de la banque.

Les prix de détail des produits alimentaires et des boissons ont augmenté de 7,43 % en glissement annuel au cours du mois se terminant à la mi-juin, tandis que l'inflation des produits non alimentaires et des services a atteint 9,44 %, selon les données.

Le Népal, un pays de 29 millions d'habitants enclavé entre la Chine et l'Inde, a interdit les importations de produits de luxe jusqu'à la mi-juillet, mais après un mois, il a abandonné son projet de week-end de deux jours visant à réduire la consommation de carburant, malgré l'opposition des hôpitaux et des écoles.

La monnaie népalaise, qui s'est affaiblie de 4,4 % sur l'année à la mi-juin, rendant les importations de carburant et de nourriture plus coûteuses, s'échangeait à 127,11 pour un dollar lundi, un niveau record, selon les données de la banque centrale.