L'inflation de l'IPC au Pakistan atteint son plus haut niveau depuis plusieurs décennies : 27,3 % en glissement annuel en août.

La hausse des prix des produits de base, notamment des légumes, du blé et de l'huile de cuisson, est à l'origine de cette forte inflation, a déclaré le Bureau des statistiques du Pakistan dans un communiqué. En juillet, l'inflation annuelle de l'IPC était de 24,9 %.

Les économistes ont déclaré que l'inflation du mois d'août était la plus élevée depuis plus de 40 ans.

"Tout le monde se demande si l'inflation est la plus élevée jamais enregistrée ? Réponse : L'inflation est à son plus haut niveau depuis 47 (ans) à partir de 1975", a déclaré Khaqan Hassan Najeeb, économiste et ancien conseiller du ministère des Finances du Pakistan.

L'IPC a augmenté de 2,4 % en août par rapport à juillet, ralentissant par rapport aux 4,3 % du mois précédent, selon l'agence de statistiques.

Les prix des légumes et des fruits ont grimpé en flèche à travers le Pakistan alors que des pluies dévastatrices ruinent les récoltes et perturbent les approvisionnements, un signe précoce de la façon dont les pires inondations depuis des décennies créent des pénuries alimentaires à un moment de crise financière.

Les 220 millions d'habitants du Pakistan étaient déjà confrontés à une inflation galopante avant les inondations et l'économie est en pleine tourmente, avec des réserves étrangères qui s'épuisent rapidement et une chute record de la roupie par rapport au dollar.

Selon les autorités, plus de 800 000 hectares de terres agricoles ont été inondés, détruisant la plupart des cultures sur pied et empêchant les agriculteurs d'en semer de nouvelles.

Les autorités cherchent des moyens d'accélérer les importations de nourriture. Le ministre du commerce, Naveed Qamar, a déclaré mercredi que le gouvernement était proche d'un accord pour importer des légumes et d'autres produits comestibles d'Iran et d'Afghanistan, et qu'une demande urgente avait été adressée au cabinet pour l'approuver.