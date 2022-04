L'inflation de la zone euro atteint un nouveau record, augmentant la pression sur la BCE

L'inflation dans la zone euro a grimpé à 7,5 % en mars, atteignant un nouveau record, alors qu'il reste encore des mois avant qu'elle ne culmine, ce qui augmente la pression sur la Banque centrale européenne pour qu'elle freine l'emballement des prix alors même que la croissance ralentit fortement.

La croissance des prix à la consommation dans les 19 pays partageant l'euro s'est accélérée, passant de 5,9 % en février, a déclaré Eurostat vendredi, bien au-delà des prévisions de 6,6 %, alors que la guerre en Ukraine et les sanctions contre la Russie ont poussé les prix du carburant et du gaz naturel à des sommets.

Bien que l'énergie soit le principal coupable, l'inflation des prix des denrées alimentaires, des services et des biens durables a dépassé l'objectif de 2 % de la BCE, preuve supplémentaire que la croissance des prix est de plus en plus large et ne reflète pas seulement le prix élevé du pétrole.

La BCE ayant constamment sous-estimé l'inflation au cours de l'année dernière, ce chiffre constituera un choc pour les décideurs politiques, dont certains appellent déjà à un resserrement de la politique pour éviter que la forte croissance des prix ne s'installe.

"Les données sur l'inflation parlent d'elles-mêmes", a déclaré vendredi Joachim Nagel, président de la Bundesbank allemande. "La politique monétaire ne devrait pas laisser passer l'occasion de prendre des contre-mesures en temps utile."

Les gouverneurs des banques centrales d'Autriche et des Pays-Bas ont déjà appelé à des hausses de taux cette année, craignant que la croissance rapide des prix ne devienne généralisée, un argument soutenu par les données sous-jacentes de la publication de vendredi.

L'inflation excluant les prix volatils des denrées alimentaires et des carburants, surveillée de près par la BCE, est passée de 2,9 % à 3,2 %, tandis qu'une mesure plus étroite qui exclut également l'alcool et les produits du tabac a bondi de 2,7 % à 3,0 %.

Toute réduction de l'approvisionnement en gaz russe se répercuterait rapidement sur les clients, faisant grimper les prix alors même que les gouvernements mettent en place des mesures de subvention pour compenser une partie du coût.

L'INFLATION S'ENVOLE, LA CROISSANCE STAGNE

Tout ceci laisse la BCE face à un dilemme politique difficile.

Sa tâche principale est de ramener l'inflation à 2 %, mais resserrer la politique maintenant risquerait de faire s'effondrer une économie qui subit déjà les retombées de la guerre chez son voisin et l'impact persistant de la pandémie COVID-19.

La BCE estime que la croissance du premier trimestre a été positive, mais à peine, tandis que la croissance du deuxième trimestre sera quasi nulle, car les prix élevés de l'énergie plombent la consommation et nuisent aux investissements des entreprises.

Cela suggère que le bloc est proche d'un état de stagflation, où une inflation rapide est couplée à une croissance stagnante.

Les prix élevés de l'énergie sont traditionnellement un frein à la croissance et pèseront donc sur l'inflation une fois le pic immédiat passé, augmentant le risque que la croissance des prix retombe ensuite sous l'objectif.

Mais la BCE peut difficilement ignorer une inflation élevée, d'autant plus qu'elle affirme que le pic est encore dans trois à quatre mois.

Le marché du travail de la zone euro est le plus tendu qu'il ait été depuis des décennies, de sorte que l'inflation des salaires, condition préalable à une inflation durable des prix à la consommation, est déjà dans les tuyaux. Et l'inaction de la BCE stimulerait également les anticipations d'inflation, rendant probablement la croissance des prix plus permanente.

"Pour l'avenir, toutes les dernières données d'enquête suggèrent que les pressions sur les prix restent extrêmement fortes, il y a donc de bonnes chances que l'inflation de base continue d'augmenter", a déclaré Jack Allen-Reynolds de Capital Economics.

"Nous pensons que la BCE conclura bientôt qu'elle ne peut plus attendre avant de commencer à relever les taux d'intérêt."

La BCE a sous-estimé la croissance des prix tout au long de l'année dernière, sa crédibilité est donc en jeu.

Le compromis probable sera que la banque resserre sa politique monétaire cette année, mais par les plus petits incréments.

Les marchés tablent actuellement sur des hausses de taux de 60 points de base d'ici la fin de l'année, mais les responsables politiques se sont montrés plus prudents, aucun d'entre eux ne préconisant des mesures aussi importantes.

Le risque, toutefois, est que de grosses surprises en matière d'inflation obligent la BCE à resserrer plus rapidement ses taux et à jouer le jeu par la suite. (Reportage de Balazs Koranyi ; Rédaction de Catherine Evans)