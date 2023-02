L'inflation de la zone euro augmente légèrement en janvier ; l'inflation de base augmente également

L'inflation des prix à la consommation dans les 20 nations partageant l'euro a diminué à 8,6 % en janvier, contre 9,2 % un mois plus tôt, dépassant de peu les 8,5 % estimés plus tôt ce mois-ci, lorsque les chiffres de l'Allemagne, la plus grande économie du bloc, n'étaient pas encore inclus.

Les données risquent néanmoins d'inquiéter la Banque centrale européenne (BCE), car les révisions montrent que l'inflation de base, c'est-à-dire la croissance des prix à l'exclusion des produits alimentaires et des carburants volatils, s'est accélérée, passant de 5,2 % à 5,3 %, ce qui contredit les données initiales indiquant un rythme régulier.

La BCE a relevé ses taux d'un total de 3 points de pourcentage depuis juillet pour juguler l'inflation et les responsables politiques s'inquiètent désormais du fait que ce qui était initialement une poussée due aux coûts de l'énergie s'étend maintenant à tous les secteurs.

En effet, les inquiétudes concernant l'inflation sous-jacente ont dominé les commentaires publics des responsables politiques ces dernières semaines et certains ont affirmé que les hausses de taux ne devraient pas s'arrêter tant qu'il n'y a pas de revirement clair dans l'évolution des prix de base.

L'inflation dans la zone euro

L'inflation des services, la plus grande partie de l'inflation sous-jacente, a été révisée à la hausse, passant de 4,2 % à 4,4 %, ce qui a probablement inquiété certains parce que les services reflètent principalement la croissance des salaires et que les revenus des employés augmentent maintenant à leur rythme le plus rapide depuis des années, même si la croissance réelle ou ajustée à l'inflation est toujours négative.

Le problème est que l'inflation sous-jacente reflète mieux l'évolution future des prix, de sorte qu'un taux qui se maintient au-dessus de l'objectif de 2 % de la BCE elle-même, augmente le risque d'un dépassement persistant.

Les marchés évaluent actuellement l'inflation à long terme à un peu plus de 2,4 % et Isabel Schnabel, membre du conseil d'administration de la BCE, a déjà déclaré que les marchés pourraient encore sous-estimer la persistance de l'inflation, car la "désinflation générale" n'a pas encore commencé.

Mme Schnabel a également déclaré que même un revirement de l'inflation sous-jacente n'est pas suffisant pour mettre fin au resserrement monétaire, car la baisse des coûts de l'énergie plutôt que des composantes plus persistantes expliquerait probablement ce revirement.

La BCE a déjà promis une autre hausse des taux d'intérêt de 50 points de base en mars et les marchés voient ensuite d'autres mouvements de 75 points de base par la suite, ce qui place le pic des taux aux alentours de 3,75 %.

L'inflation des prix de l'énergie a été révisée à 18,9 % en janvier, contre 17,2 % initialement, mais cela reste une baisse par rapport aux 25,5 % de décembre.

La Lettonie a connu l'inflation la plus élevée de la zone euro avec un taux supérieur à 21 %, tandis que le Luxembourg et l'Espagne ont connu les taux les plus faibles avec un peu moins de 6 %.