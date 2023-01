L'inflation de la zone euro pour le mois de décembre baisse à 9,2% en glissement annuel, comme prévu.

Eurostat a indiqué que les prix dans les 20 pays partageant l'euro ont baissé de 0,4% en glissement mensuel pour une hausse de 9,2% en glissement annuel. La lecture annuelle est conforme à une estimation flash antérieure et donc aux attentes du marché.

Les prix de l'énergie ont baissé de 6,6 % en glissement mensuel pour une hausse de 25,5 en glissement annuel, ce qui représente une décélération par rapport à la hausse de 34,9 % en glissement annuel du mois précédent.

En conséquence, l'énergie n'a plus été le principal contributeur au chiffre global en glissement annuel, n'ajoutant que 2,79 points de pourcentage, tandis que l'alimentation a contribué à 2,88 points de pourcentage. Les biens industriels non énergétiques ont ajouté 1,70 point de pourcentage et les services ont poursuivi leur progression de 1,83 point.

Sans les composantes volatiles que sont l'énergie et l'alimentation, les prix ont augmenté de 0,7 % en glissement mensuel pour une hausse annuelle de 6,9 %. Une mesure encore plus étroite qui exclut également les prix du tabac et de l'alcool, a montré que l'inflation a augmenté de 0,6% en glissement mensuel pour un gain annuel de 5,2%.