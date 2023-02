L'inflation de la zone euro pourrait chuter plus rapidement que prévu, selon M. De Cos de la BCE

"Les données récentes sur l'inflation dans la zone euro et certains de ses déterminants clés sont quelque peu encourageantes, mais la situation globale exige toujours la prudence", a déclaré M. De Cos dans un discours publié sur la page Web de la Banque d'Espagne.

Après avoir augmenté les taux de 3 points de pourcentage depuis juillet, les décideurs politiques ont commencé à se demander quand et où le cycle de resserrement le plus rapide de l'histoire de la BCE se terminera, d'autant plus que l'inflation recule maintenant rapidement par rapport à des niveaux record.

M. De Cos a déclaré que les données recueillies jusqu'à présent étaient très préliminaires et que plusieurs domaines nécessitaient un suivi attentif, tels que la répercussion résiduelle des chocs inflationnistes passés et la symétrie de la répercussion des récentes baisses des prix de l'énergie sur l'inflation de base, le marché du travail et l'évolution des salaires.

Il a également mentionné les effets possibles de la réouverture de la Chine, la résilience de l'économie de la zone euro et la transmission des décisions de politique monétaire de la BCE.

"Tous ces éléments devront être évalués dans le cadre de l'exercice de projections complètes en cours en vue de notre réunion de mars", a déclaré M. De Cos.