L'inflation de mars en Corée du Sud atteint son plus haut niveau depuis dix ans alors que les problèmes d'approvisionnement s'aggravent.

Les prix à la consommation en Corée du Sud ont augmenté à leur rythme le plus rapide en plus d'une décennie en mars, la guerre en Ukraine alimentant la flambée des coûts de l'énergie et des produits de base, ce qui ajoute de la pression sur la banque centrale avant sa réunion de décision sur les taux la semaine prochaine.

L'indice des prix à la consommation (IPC) pour le mois de mars a augmenté de 4,1 % par rapport à l'année précédente, selon les données officielles publiées mardi, ce qui représente la hausse la plus rapide depuis décembre 2011 et dépasse la hausse de 3,8 % annoncée dans un sondage Reuters.

L'inflation de base, qui exclut les coûts volatils de l'alimentation et de l'énergie, a également bondi de 2,9 % par rapport à l'année précédente, restant au taux observé en février. La hausse soutenue des prix de base montre que la flambée des coûts du carburant et des matières premières se répercute sur les consommateurs.

"Nous ne voyons pas la tendance à la hausse de l'inflation ralentir de manière significative le mois prochain", a déclaré Eo Woon-sun, un haut fonctionnaire de Statistics Korea. Il a ajouté que les perturbations de l'offre mondiale pourraient s'aggraver dans le cadre de la guerre Russie-Ukraine et que les prix des services personnels tels que les repas au restaurant continuaient à augmenter.

La ventilation des données a montré que le coût du pétrole a bondi de 31,2 %, tandis que celui des locations de logements et des repas en plein air a augmenté de 2,0 % et 6,6 %, respectivement, en glissement annuel. Le coût de l'électricité, du gaz et de l'eau a augmenté de 2,9 %.

Cela met le conseil de politique monétaire de la Banque de Corée (BOK) sous pression pour augmenter encore plus son taux d'intérêt de référence. Elle a augmenté ses taux de 75 points de base au total depuis la pandémie.

Bien que les analystes ne s'attendent pas encore à ce que la BOK relève ses taux lors de sa prochaine réunion de politique monétaire le 14 avril, l'impression de l'inflation de mars, qui est le double de l'objectif de 2 % de la banque centrale, signifie qu'une hausse la semaine prochaine n'est pas impossible.

"Si la banque doit choisir entre une hausse en avril ou en mai, le mois d'avril sera certainement préférable à l'attente car la pression sur les prix augmente", a déclaré Kong Dong-rak, économiste de Daishin Securities. "Mais étant donné que le conseil d'administration est conservateur, la banque sera-t-elle en mesure de modifier le graphique des taux en l'absence du gouverneur ? Je répondrai par la négative."

Le mois dernier, le gouvernement a nommé Rhee Chang-yong, un vétéran de la Banque asiatique de développement, comme nouveau gouverneur de la BOK, bien qu'il n'ait pas encore pris ses fonctions.

La semaine dernière, Rhee a déclaré qu'il voyait l'inflation dépasser les 3,1 % prévus par la banque au cours du premier semestre 2022.

Lundi, le premier vice-gouverneur de la BOK, Lee Seung-heon, a déclaré que l'examen de la politique de ce mois-ci sera difficile, en raison du double risque d'une inflation plus élevée et d'une pression à la baisse sur la croissance.

Le taux de base actuel de la banque est de 1,25 %, après que les responsables politiques soient restés inactifs lors de la dernière réunion en février, suite à deux hausses consécutives.

Les analystes s'attendaient à ce que la BOK recommence à augmenter les taux d'intérêt à partir du trimestre en cours pour porter le taux de base à 1,75 % d'ici la fin de l'année, mais l'accélération de l'inflation pourrait exiger que ce resserrement soit anticipé.

Par ailleurs, mardi, le gouvernement a déclaré qu'il allait étendre les réductions d'impôts sur les produits pétroliers de 30 %, contre 20 % actuellement, pendant trois mois afin de minimiser l'impact de la flambée des prix de l'énergie. (Reportage de Joori Roh ; édition de Chris Reese et Sam Holmes)