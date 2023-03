L'inflation de base des consommateurs japonais a fortement ralenti en février par rapport au niveau record de 41 ans atteint le mois précédent, ont montré les données du gouvernement vendredi, alors que l'effet des subventions gouvernementales visant à réduire les factures des services publics s'est fait sentir.

Mais l'inflation est restée bien au-dessus de l'objectif de 2 % de la Banque du Japon, les entreprises continuant à répercuter la hausse des coûts sur les consommateurs, ce qui maintient les attentes du marché quant à une modification à court terme de sa politique monétaire ultra-libre.

L'indice de base des prix à la consommation (IPC), qui exclut les aliments frais volatils mais inclut les produits pétroliers, a augmenté de 3,1 % en février par rapport à l'année précédente, selon les données, ce qui correspond à la prévision médiane du marché.

Le rythme de l'augmentation a fortement ralenti par rapport à la hausse de 4,2 % observée en janvier, qui était la plus élevée depuis décembre 1981, lorsque la crise du Moyen-Orient avait poussé l'inflation japonaise à 4 %.

Signe d'une pression croissante sur les coûts, l'IPC dit "de base", qui exclut les coûts des aliments frais et du carburant, a augmenté de 3,5 % en février par rapport à l'année précédente. Cette hausse s'est accélérée par rapport au gain de 3,2 % enregistré en janvier et a marqué l'augmentation la plus rapide en glissement annuel depuis janvier 1982, selon les données.

Le gouverneur de la BOJ, Haruhiko Kuroda, a déclaré à plusieurs reprises que l'inflation repasserait en dessous de l'objectif de 2 % de la banque dans le courant de l'année, à mesure que l'effet des augmentations passées des coûts du carburant et des matières premières se dissiperait.

Toutefois, certains responsables politiques de la BOJ ont évoqué la possibilité que l'inflation dépasse les prévisions initiales, car les hausses de prix et les augmentations de salaires montrent des signes d'élargissement.

Les marchés spéculent sur le fait que la BOJ abandonnera progressivement ou mettra fin à sa politique de contrôle des rendements obligataires sous la direction du nouveau gouverneur Kazuo Ueda, qui succédera à Haruhiko Kuroda à la fin de son mandat en avril.

La BOJ s'est engagée à maintenir une politique ultra-libre jusqu'à ce que des hausses de salaires plus importantes accompagnent la hausse de l'inflation afin de garantir que le Japon puisse atteindre l'objectif de 2 % de la banque de manière durable.

Au début du mois, lors des négociations salariales annuelles très suivies avec les syndicats, les grandes entreprises japonaises ont accepté leurs plus fortes augmentations de salaire depuis un quart de siècle, signe que le pays pourrait enfin se débarrasser de la mentalité déflationniste tenace de l'opinion publique.