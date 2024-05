L'inflation des prix à la consommation en Australie a augmenté de façon inattendue pour atteindre son plus haut niveau depuis cinq mois en avril, en partie à cause de l'augmentation des coûts de l'essence, de la santé et des vacances, ce qui renforce les risques d'une prochaine hausse des taux d'intérêt.

Les données du Bureau australien des statistiques ont montré mercredi que l'indice mensuel des prix à la consommation (IPC) a augmenté à un rythme annuel de 3,6 % en avril, contre 3,5 % en mars et au-dessus des prévisions du marché de 3,4 %.

Une mesure très surveillée de l'inflation de base, la moyenne ajustée, s'est également accélérée à un rythme annuel de 4,1 %, contre 4,0 %.

L'IPC excluant les éléments volatils et les voyages de vacances est resté à un taux annuel de 4,1 %.