Les prix à la consommation en Chine ont augmenté pour le cinquième mois en juin mais n'ont pas répondu aux attentes, tandis que la déflation des prix à la production s'est poursuivie, la demande intérieure s'enlisant dans une lente reprise malgré les mesures de soutien prises par la deuxième économie mondiale.

Pékin a cherché à relancer la consommation après une reprise hésitante à la suite de l'affaire COVID, mais des inquiétudes subsistent quant à des problèmes plus fondamentaux tels que le ralentissement prolongé de l'immobilier et l'insécurité de l'emploi. Cette situation a freiné l'activité des consommateurs et de l'industrie et renforcé les appels à des politiques plus efficaces.

L'indice des prix à la consommation (IPC) a augmenté de 0,2 % en juin par rapport à l'année précédente, contre une hausse de 0,3 % en mai, la plus faible depuis trois mois, selon les données du Bureau national des statistiques (BNS) publiées mercredi, en deçà de la hausse de 0,4 % prévue par les économistes interrogés par Reuters.

"Le risque de déflation ne s'est pas estompé en Chine. La demande intérieure reste faible", a déclaré Zhiwei Zhang, économiste en chef chez Pinpoint Asset Management.

Les prix des denrées alimentaires ont encore baissé, malgré les perturbations de l'offre causées par les mauvaises conditions météorologiques de l'été, ce qui souligne la faiblesse de la demande.

Les prix des denrées alimentaires ont baissé de 2,1 % en glissement annuel, contre une baisse de 2 % en mai. En particulier, les prix des légumes frais ont chuté de 7,3 %, contre une hausse de 2,3 % en mai. La baisse des prix des fruits frais s'est accentuée, passant de 6,7 % en mai à 8,7 %.

L'IPC a légèrement baissé de 0,2 % en glissement mensuel, contre une baisse de 0,1 % en mai et une aggravation par rapport à la baisse de 0,1 % attendue.

L'indice des prix à la production (IPP) a baissé de 0,8 % en juin par rapport à l'année précédente, ce qui est inférieur à la baisse de 1,4 % enregistrée le mois précédent et correspond à la baisse de 0,8 % prévue.

La baisse de l'IPP a été la plus faible en 17 mois, principalement en raison d'une base plus faible l'année dernière.

"L'aggravation de la baisse des prix des biens de consommation durables souligne que l'excès de capacité manufacturière reste un problème de plus en plus grave", a déclaré Gabriel Ng, économiste adjoint chez Capital Economics.

"La politique gouvernementale continue de donner la priorité à l'investissement, ce qui devrait encore aggraver le problème. Cela continuera à peser sur l'inflation", a déclaré M. Ng, qui a estimé que l'IPC pour l'ensemble de l'année n'augmenterait que de 0,5 %, bien en deçà de l'objectif officiel d'inflation de 3 % pour 2024.

Les détaillants chinois ont réduit leurs prix sur des produits allant des voitures au café, alors qu'ils naviguent dans un contexte de dépenses de consommation en berne et de perspectives économiques incertaines.

La baisse des prix de l'essence s'est accélérée pour atteindre 6 % en juin, contre 5,2 % le mois précédent, tandis que les prix des véhicules à énergie nouvelle ont chuté de 7,4 %, contre une baisse de 6,9 % en mai, selon les données du NBS.

Les appels répétés des décideurs politiques pour que les gens ordinaires "osent dépenser" ont suscité une réponse mitigée. Les ménages et les entreprises devraient emprunter moins, ce qui renforce les arguments en faveur d'un soutien politique autre que les subventions au coup par coup pour les échanges d'automobiles et de biens de consommation.

Une révision de la taxe sur la consommation, dans le cadre des changements du système fiscal chinois annoncés depuis longtemps, pourrait être annoncée lors d'une réunion clé des dirigeants la semaine prochaine, ce qui pourrait inciter les responsables locaux à développer leur base manufacturière au profit de leur base de consommateurs.

"La faiblesse de l'inflation et des données sur le crédit plaide en faveur d'un nouvel assouplissement de la politique monétaire de la banque centrale chinoise dans les mois à venir", a déclaré Lynn Song, économiste en chef pour la Chine élargie chez ING.

L'inflation de base, qui exclut les prix volatils de l'alimentation et de l'énergie, s'est établie à 0,6 % en juin, sans changement par rapport à mai.