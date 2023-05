Les prix à la consommation en Chine ont augmenté au rythme le plus lent depuis plus de deux ans en avril, tandis que la déflation à la sortie des usines s'est aggravée, selon des données publiées jeudi, suggérant que davantage de mesures de relance pourraient être nécessaires pour stimuler une reprise économique post-COVID inégale.

L'indice des prix à la consommation (IPC) pour le mois a augmenté de 0,1 % en glissement annuel, le taux le plus bas depuis février 2021, et un ralentissement par rapport à la hausse annuelle de 0,7 % observée en mars, a déclaré le Bureau national des statistiques (NBS). Ce résultat est inférieur à l'estimation médiane d'une hausse de 0,4 % selon un sondage Reuters.

La déflation des prix à la production s'est également accentuée le mois dernier, soulignant les difficultés des usines et de l'économie en général qui cherchent à redémarrer après la levée des restrictions du COVID en décembre. L'indice des prix à la production (IPP) a chuté à un rythme plus rapide depuis mai 2020 et a connu une baisse pour le septième mois consécutif, diminuant de 3,6 % par rapport à l'année précédente après une baisse de 2,5 % le mois précédent. Ce chiffre est à comparer aux prévisions qui tablaient sur une baisse de 3,2 %.

L'économie chinoise a connu une croissance plus rapide que prévu au premier trimestre grâce à la levée des restrictions de COVID en décembre, mais la reprise a été inégale. Des données récentes ont montré que l'activité des usines s'est contractée et que les importations ont chuté en avril.

La réouverture a probablement exercé une certaine pression à la hausse sur l'inflation des services, mais elle a été en grande partie compensée par le ralentissement de la croissance des prix des denrées alimentaires et de l'énergie.

En glissement mensuel, l'IPP a baissé de 0,5 % après être resté stable le mois précédent, tandis que l'IPC a baissé de 0,1 % en avril après une baisse de 0,3 % en mars, ce qui est plus important qu'une stagnation selon un sondage Reuters.

Les pressions inflationnistes globales restent faibles, l'inflation de base, qui exclut les prix volatils de l'alimentation et de l'énergie, ayant augmenté de 0,7 %, sans changement par rapport au mois précédent.