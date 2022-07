L'inflation des prix à la consommation en juin au Japon est considérée comme supérieure à l'objectif de la BOJ pour le troisième mois - sondage Reuters

La semaine prochaine, d'autres données devraient montrer que les importations ont probablement affiché un gros gain à deux chiffres en juin par rapport à l'année précédente, provoquant un lourd déficit commercial alors que la flambée des prix des matières premières et l'affaiblissement du yen pèsent sur l'économie.

L'indice national de base des prix à la consommation (IPC), qui exclut les coûts volatils des aliments frais mais inclut l'énergie, devrait grimper de 2,2 % par rapport à l'année précédente, soit la hausse la plus rapide depuis mars 2015.

Les données sont attendues le 22 juillet à 8h30 (21 juillet, 2330 GMT), un jour après la fin de la réunion de politique générale de la Banque du Japon au cours de laquelle elle devrait relever ses prévisions d'inflation mais maintenir des taux d'intérêt ultra-bas pour soutenir l'économie tiède.

Les importations ont probablement bondi de 45,7 % en juin par rapport à l'année précédente, dépassant un gain de 17,5 % en glissement annuel des exportations, selon le sondage.

"Le déficit commercial se poursuivra en raison de la valeur élevée des importations causée par les prix élevés des matières premières et la faiblesse du yen", a déclaré Kenta Maruyama, économiste chez Mitsubishi UFJ Research and Consulting. Le yen se négocie actuellement à son plus bas niveau depuis 24 ans.

La hausse des importations a probablement causé un déficit commercial de 1 510 milliards de yens (10,86 milliards de dollars) au Japon en juin.

Les données commerciales sont attendues le 21 juillet à 8h50 (20 juillet, 2350 GMT).

(1 $ = 139,0200 yens)