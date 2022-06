L'inflation des prix à la consommation en mai au Japon devrait rester au-dessus de l'objectif de la banque centrale - sondage Reuters

"Bien qu'il y ait eu une accalmie dans la croissance des coûts de l'énergie en raison d'une expansion des subventions et d'un plafonnement des récentes hausses des prix des carburants, les augmentations des prix des produits alimentaires ont probablement entraîné une hausse des prix à la consommation", ont déclaré les analystes de Mizuho Research & Technologies.

L'indice national de base des prix à la consommation (IPC), qui exclut les coûts volatils des aliments frais mais inclut les coûts de l'énergie, a également augmenté de 2,1 % en avril, la première fois qu'il a dépassé l'objectif de la Banque du Japon en sept ans.

Les données sont attendues le 24 juin à 8h30 (23 juin, 2330 GMT).

Les analystes s'attendent à ce que l'inflation des prix à la consommation continue d'osciller autour de 2 % au cours des prochains mois. La BOJ a maintenu vendredi des taux d'intérêt ultra bas et s'en est tenue à son objectif de maintenir les coûts d'emprunt à des niveaux "actuels ou inférieurs", ce qui la met encore plus en porte-à-faux avec les autres grandes banques centrales, qui resserrent agressivement leur politique pour lutter contre l'inflation galopante.

Pour les résultats de l'enquête trimestrielle tankan de la BOJ, attendus le 1er juillet à 8h50 (30 juin, 2350 GMT), les analystes s'attendent à ce que le climat des affaires des grands fabricants soit légèrement moins optimiste.

Touché par les perturbations de l'offre qui sont en partie dues aux strictes fermetures COVID-19 de la Chine, l'indice global devrait glisser à plus 13 en juin contre plus 14 trois mois plus tôt, selon le sondage de 16 économistes.

Cependant, l'humeur des grandes entreprises non manufacturières devrait s'améliorer, passant de plus 9 à plus 14, ce qui suggère que les entreprises du secteur des services se débarrassent davantage de l'effet de la pandémie de coronavirus.

Pour les trois mois à venir, les analystes s'attendent à ce que l'indice des grands fabricants revienne à plus 14, tandis que l'indice des grands non-manufacturiers devrait atteindre plus 17.

Les grandes entreprises augmenteront probablement leurs plans de dépenses en capital de 8,9 % pour l'année fiscale en cours, selon le sondage, les analystes indiquant que les entreprises sont susceptibles de réaliser des investissements qu'elles ont reportés pendant la pandémie.