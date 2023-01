L'inflation des prix à la production en Corée du Sud ralentit pour le sixième mois

L'indice des prix à la production du pays s'est établi en décembre à 6 % de plus qu'il y a un an, contre 6,2 % en novembre, selon la Banque de Corée.

Le taux annuel a ralenti pour un sixième mois consécutif, après avoir atteint un sommet de près de 14 ans de 10 % en juin, et a été le plus faible depuis avril 2021.

L'indice a baissé de 0,3 % sur une base mensuelle, au même rythme que celui observé en novembre, pour son deuxième mois de baisse.

Pour l'ensemble de l'année 2022, les prix à la production ont augmenté à un taux annuel de 8,4 %, plus rapide que les 6,4 % de 2021 et le plus rapide en 14 ans.