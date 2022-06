L'inflation des prix de détail en Inde n'a probablement baissé que modestement en mai - sondage Reuters

Mais ce plongeon devrait être temporaire et les analystes estiment que la RBI reste sur la bonne voie pour continuer à augmenter les taux d'intérêt.

À la fin du mois dernier, le gouvernement a annoncé une série de changements dans la structure des taxes prélevées sur les produits de base essentiels et a réduit la taxe sur les carburants afin de protéger les consommateurs de la hausse des prix et de lutter contre l'inflation élevée.

Bien que le plein effet ne devrait pas apparaître dans les prix à la consommation avant juin, les économistes affirment que ces mesures ont brièvement contribué à endiguer la tendance à la hausse des prix.

Mais une forte hausse des prix du blé, des tomates, des pommes de terre et d'autres légumes - des ingrédients clés dans chaque cuisine indienne - maintiendra l'inflation à un niveau élevé. Les rendements des cultures sont en baisse en raison des périodes de sécheresse et des vagues de chaleur dans le nord de l'Inde.

Le sondage Reuters du 6 au 9 juin auprès de 45 économistes a montré que l'inflation mesurée par l'indice des prix à la consommation (IPC) a probablement glissé à 7,10 % en mai par rapport à l'année précédente, contre 7,79 % en avril.

Les prévisions pour les données, attendues à 1200 GMT le 14 juin, étaient dans une fourchette de 6,70%-8,30%.

Dhiraj Nim, économiste chez ANZ, a déclaré que la réduction des taxes sur le carburant par le gouvernement a fait baisser les prix d'environ 10 % par rapport au début de l'année.

"Toutefois, l'inflation des denrées alimentaires persiste à suivre une trajectoire fortement élevée, en particulier pendant les mois d'été à partir de mai", a-t-il déclaré.

La hausse des prix alimentaires est devenue une préoccupation majeure pour les ménages déjà durement touchés par la pandémie.

L'inflation des denrées alimentaires, qui représente près de la moitié du panier de l'IPC, a augmenté de 8,38 % en glissement annuel en avril, le taux le plus élevé depuis près de deux ans. Une chute de plus de 4 % de la roupie par rapport au dollar cette année a également rendu les importations plus coûteuses.

Cela signifie que les taux d'intérêt vont continuer à augmenter.

Après une hausse surprise de 40 points de base lors d'une réunion imprévue en mai, la RBI a relevé son taux de rachat de 50 points de base supplémentaires pour le porter à 4,90 % mercredi et a déclaré que l'inflation resterait probablement au-dessus de sa marge de tolérance supérieure de 6 % jusqu'en décembre de cette année.

"Une grande partie des pressions actuelles sont très fortement liées à l'offre. La RBI ne peut pas faire grand-chose pour endiguer ce phénomène à court terme", a déclaré Miguel Chanco, économiste en chef pour l'Asie émergente chez Pantheon Macroeconomics.