L'inflation des prix de détail en octobre en Inde se réduit à 6,77% en glissement annuel.

L'inflation annuelle des prix de détail en octobre a été supérieure aux 6,73% prévus par les économistes dans un sondage Reuters, et inférieure à 7,41% le mois précédent, selon les données publiées par l'Office national des statistiques lundi.

L'inflation des produits alimentaires, qui représente près de 40 % du panier de l'IPC, a augmenté de 7,01 % en octobre, contre 8,60 % en septembre.

D'un mois à l'autre, l'inflation de détail a augmenté de 0,80 % en octobre par rapport au mois précédent, tandis que l'inflation alimentaire de détail a augmenté de 1,08 % - reflétant les pressions inflationnistes dans l'économie.

COMMENTAIRE

SONAL BADHAN, ÉCONOMISTE, BANK OF BARODA, MUMBAI

"Nous nous attendons à ce que l'IPC (en glissement annuel) continue à se modérer dans les mois à venir également en raison de l'effet de base et de la baisse des prix internationaux des matières premières. Toutefois, il faudra surveiller de près l'évolution des prix des produits alimentaires, en particulier des légumes, des céréales et des légumineuses, en raison des pluies intérieures non saisonnières et de la hausse des prix internationaux des produits alimentaires (blé)."

"Sur une base MoM, la pression s'accroît dans le cas des légumes, des fruits et des huiles. Les céréales et les légumineuses pourraient également subir des pressions dans les mois à venir. Entre autres, les prix des transports, des articles de soins personnels et du logement ont connu une augmentation en MoM en octobre 2022."

"En supposant que les prix internationaux des produits de base ne présentent pas de surprise négative, l'effet de base contribuera à refroidir l'inflation plus rapidement à partir de décembre 2022."

"Nous nous attendons à une hausse de 35 pdb en décembre 2022 et voyons le taux repo terminal à 6,5 % en mars 2022."

SAKSHI GUPTA, ÉCONOMISTE PRINCIPAL, HDFC BANK, GURUGRAM

"L'inflation s'est modérée en octobre, largement soutenue par un effet de base élevé de l'année dernière. L'inflation de base est restée stable à 6 %. À l'avenir, avec la modération de l'inflation alimentaire pendant la saison hivernale et les effets de base favorables qui continuent de jouer, l'inflation globale devrait se rapprocher de 6 % au cours des prochains mois. La Reserve Bank of India (RBI) n'en a pas encore fini avec ses hausses de taux et devrait procéder à une nouvelle hausse de 25 à 35 points de base en décembre, et peut-être de 25 points de base supplémentaires en février, ce qui rapprocherait le taux final de 6,5 %. Cependant, il est clair que nous semblons approcher de la fin du cycle de hausse des taux."

KUNAL KUNDU, ÉCONOMISTE INDE, SOCIETE GENERALE, BENGALURU

"La détente de l'inflation globale due à l'effet de base n'annonce pas le début d'un cycle inflationniste de détente. Nous pensons que c'est l'effet de base qui poussera l'inflation à nouveau au-delà de 7 % à partir de décembre, une fois que l'effet favorable deviendra résolument défavorable et que l'inflation globale pourrait tester le sommet d'avril au cours du mois de février (si ce n'est plus tôt)."

"L'inflation de base obstinément élevée (la lecture la plus élevée en huit ans et en hausse), malgré la baisse de l'impression globale, indique que la pression sur les prix ne va pas disparaître dans l'immédiat."

"Finalement, à partir du 2T23, l'inflation va s'atténuer de manière significative et l'Inde connaîtra probablement une tendance désinflationniste soutenue (plutôt que le mouvement de yo-yo auquel on s'est habitué ces derniers temps), bien qu'avec une pente plus plate. L'inflation des produits alimentaires suivra elle aussi une tendance similaire à celle de l'inflation globale."