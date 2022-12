L'inflation des prix de gros au Japon se stabilise à 9,3 % en raison de la baisse des prix des produits de base.

Il s'agit du 21e mois consécutif à afficher une hausse annuelle des prix de gros.

Alors que les coûts de l'alimentation et de l'énergie ont continué à augmenter, les données peuvent proposer un certain soulagement pour l'économie japonaise, qui dépend presque entièrement des importations pour le carburant et les matières premières.

La hausse de l'indice des prix des biens des entreprises, qui mesure les prix que les entreprises se facturent entre elles pour les biens et services, a dépassé les prévisions du marché pour un gain de 8,9 %, mais a été légèrement inférieure à la hausse annuelle révisée de 9,4 % observée en octobre.

L'indice, à 118,5, a atteint son plus haut niveau historique.

Selon les données de la Banque du Japon (BOJ), l'indice des prix à l'importation basé sur le yen était en novembre supérieur de 28,2 % à celui de l'année précédente, ce qui représente un net ralentissement par rapport à la hausse annuelle révisée de 42,3 % enregistrée en octobre. La devise a rebondi depuis les plus bas niveaux de plusieurs décennies, modérant les hausses des coûts d'importation.

"Les entreprises ont répercuté la hausse des coûts des matières premières pour un large éventail de biens. Mais certains biens ont vu l'impact de la récente détente des prix mondiaux des matières premières", a déclaré un responsable de la BOJ lors d'un briefing.

Les prix des produits pétroliers et du charbon ont augmenté de 0,5 % en novembre par rapport à l'année précédente, ce qui représente un ralentissement par rapport à une hausse révisée de 2,8 % en octobre, selon les données.

Les prix des produits chimiques et des déchets métalliques ont également connu une hausse modérée, reflétant l'affaiblissement de la demande de la Chine.

Les prix mondiaux des produits de base et la faiblesse du yen, qui augmente le coût des importations, ont fait grimper l'inflation des prix de gros et des prix à la consommation au Japon - une tendance qui, selon les responsables politiques, pourrait nuire à la fragile reprise économique du Japon.