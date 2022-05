L'inflation des prix des logements en Allemagne va ralentir en raison des coûts d'emprunt et de la vie - sondage Reuters

Cependant, la compression des revenus disponibles qui en résulte devrait contenir la hausse des prix de l'immobilier au cours des deux prochaines années.

Les prix de l'immobilier devraient augmenter de 7,0 % cette année, selon la prévision médiane de 13 analystes interrogés du 11 au 25 mai, avec un ralentissement du rythme à 3,0 % en 2023 et 2,0 % en 2024. Dans un sondage réalisé en mars, ces prévisions respectives étaient de 6,3 %, 4,5 % et 2,8 %.

"Les prix des logements continueront à augmenter, bien qu'à un rythme plus lent, car les taux d'intérêt plus élevés, la flambée des prix au cours des dernières années et la baisse du revenu disponible sapent l'accessibilité financière", a déclaré Carsten Brzeski chez ING.

La Banque centrale européenne devrait relever ses taux pour la première fois en plus de dix ans en juillet et, mardi, la présidente de la BCE, Christine Lagarde, a laissé entendre qu'elle augmenterait ses taux d'au moins 50 points de base d'ici la fin du mois de septembre. [ECILT/EU]

Comme une grande partie du monde, l'Allemagne a connu une flambée des prix, l'inflation atteignant en avril son niveau le plus élevé depuis plus de quatre décennies, sous l'effet de la flambée des prix du carburant et de l'énergie dans le sillage de l'invasion russe en Ukraine.

Sur les 13 personnes interrogées qui ont répondu à des questions supplémentaires sur l'accessibilité financière, toutes s'attendent à ce que les conditions se détériorent à la fois pour les acheteurs d'une première maison et pour le marché locatif.

Sur ces 13 personnes, dix ont vu l'accessibilité se détériorer de manière significative pour les acheteurs d'une première maison et quatre pour les locataires.

"C'est le pire des mondes : prix des logements toujours en hausse, taux d'intérêt en augmentation rapide, retards de construction dus à la rareté de la main-d'œuvre qualifiée, pouvoir d'achat réduit en raison de l'inflation élevée", a déclaré Timo Klein chez S&P Global.

Klein a déclaré qu'il s'attendait également à ce que les loyers augmentent en raison de la réduction de l'activité de construction, des propriétaires qui tentent de devancer l'inflation et de la demande supplémentaire des réfugiés ukrainiens.

À la question de savoir jusqu'où le taux de dépôt de la BCE, actuellement de -0,50 %, devrait aller pour refroidir de manière significative l'activité du marché immobilier, la réponse médiane était de 1,00 %, un niveau qui n'est pas attendu avant 2024 selon un autre sondage Reuters.

Mais un répondant, Marco Wagner, économiste principal chez Commerzbank, a indiqué 0,00%, un niveau prévu pour la fin septembre.

"Fondamentalement, chaque hausse de taux fera et contribuera à un ralentissement de la hausse des prix", a-t-il déclaré.

