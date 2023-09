L'inflation des produits d'épicerie au Royaume-Uni se calme et atteint son niveau le plus bas depuis un an -Kantar

Aujourd'hui à 09:02 Partager

L'inflation des produits alimentaires britanniques a atteint son niveau le plus bas depuis un an en septembre, selon des données industrielles publiées mardi, soulageant ainsi les consommateurs touchés par les prix élevés et le gouvernement, qui s'est engagé à faire baisser les prix.

L'institut d'études de marché Kantar a déclaré que l'inflation annuelle des produits alimentaires était de 12,2 % au cours des quatre semaines se terminant le 3 septembre, contre 12,7 % dans son rapport du mois d'août. Il a indiqué que les prix augmentaient le plus rapidement dans des aliments tels que les œufs, les sucreries et les produits surgelés à base de pommes de terre. "L'inflation des prix des produits alimentaires est en baisse pour le sixième mois consécutif, mais 12,2 % ne sera pas un chiffre à célébrer pour de nombreux ménages", a déclaré Fraser McKevitt, responsable de la vente au détail et de la connaissance des consommateurs chez Kantar. Il a noté que les données du chercheur montrent que 95 % des consommateurs sont toujours préoccupés par l'impact de la hausse des prix des produits alimentaires, qui n'est égalée que par leur inquiétude concernant les factures d'énergie, alors qu'un peu moins d'un quart de la population considère qu'elle a des difficultés financières. La promesse économique clé du gouvernement conservateur de réduire l'inflation de moitié en 2023, avant les élections probables de 2024, est remise en question par une inflation alimentaire obstinément élevée. La récente trajectoire descendante est suivie de près par les consommateurs, les législateurs et la Banque d'Angleterre, qui envisage de nouvelles hausses des taux d'intérêt. Tous les grands épiciers du pays ont réduit les prix de certains produits de base au cours des derniers mois, Waitrose et Aldi étant les derniers à le faire cette semaine. Les données de Kantar pour le mois de septembre fournissent l'instantané le plus récent de l'inflation des produits d'épicerie au Royaume-Uni. Les données officielles publiées le mois dernier ont montré que l'inflation globale en juillet était de 6,8 %, avec une inflation alimentaire de 14,9 %. Kantar a déclaré que les ventes de produits alimentaires au Royaume-Uni ont augmenté de 7,4 % au cours de la période de quatre semaines en valeur. Les discounters Aldi et Lidl ont de nouveau connu la croissance la plus rapide au cours des 12 semaines précédant le 3 septembre, avec des ventes en hausse de 17,1 % et 16,0 %, respectivement. Contrairement à leurs rivaux traditionnels, ils continuent d'ouvrir de nombreux nouveaux espaces. Part de marché et croissance des ventes des supermarchés britanniques (%) Part de marché Part de marché Variation en 12 semaines à 12 semaines à ventes 3 sept. 2023 4 sept. 2022 (en glissement annuel) Tesco 27.2 26.9 9.3 Sainsbury's 14,8 14,6 9,1 Asda 13,8 14,1 5,1 Aldi 10,1 9,3 17,1 Morrisons 8,6 9,1 2,0 Lidl 7,6 7,1 16,0 Coopérative 6,1 6,5 2,5 Waitrose 4,6 4,7 5,6 Islande 2,3 2,4 4,3 Ocado 1,6 1,7 4,3 Source : Kantar : Kantar