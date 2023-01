L'inflation égyptienne de décembre s'accélère pour atteindre un taux annuel de 21,3 %.

Le chiffre de l'inflation est le plus élevé depuis décembre 2017, où il avait atteint 21,9 %. La hausse des prix fait suite à une dévaluation de la monnaie en octobre et à des restrictions sur les importations.

La prévision médiane d'un sondage Reuters auprès de 15 économistes avait prévu une inflation de 20,50%. Cinq économistes prévoient également que l'inflation de base, attendue plus tard mardi, s'établira à un taux médian de 23,6 %, contre 21,5 % en novembre.

La banque centrale a laissé la livre égyptienne se déprécier d'environ 14,5 % le 27 octobre et a laissé sa valeur continuer à s'affaiblir lentement et progressivement en novembre et décembre.

"Les produits alimentaires et les boissons ont augmenté de 4,6 % en glissement mensuel (s'ajoutant aux 4,5 % de novembre), impactés principalement par le pain et les céréales, les produits laitiers, les légumes et la viande", a déclaré Allen Sandeep de la maison de courtage Naeem.

Cela contribue quelque peu à absorber une dévaluation de 25 % à la fin du mois d'octobre, mais cela laisse présager une inflation plus importante à venir, selon M. Sandeep.

"Maintenant, l'inflation mensuelle combinée a augmenté d'environ 7% sur trois mois. Cela représente une répercussion de près de 30 % sur l'indice CPI urbain. Avec le nouveau cycle de dévaluation en cours, qui devrait être d'environ 15 %, nous pouvons nous attendre à ce que l'IPC annuel touche 25 % d'ici février."

La flambée des prix en Égypte ajoutera à la pression exercée sur le comité de politique monétaire de la banque centrale pour qu'il relève les taux d'intérêt lors de sa prochaine réunion le 2 février.