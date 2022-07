L'inflation en Afrique du Sud atteint son plus haut niveau depuis 13 ans à la veille de la décision sur les taux d'intérêt.

L'inflation globale des prix à la consommation s'est accélérée plus que prévu pour atteindre 7,4 % en glissement annuel en juin, alors que les analystes prévoyaient 7,2 % et que la lecture était de 6,5 % en mai.

L'inflation globale de juin est la plus élevée depuis mai 2009, pendant la crise financière mondiale.

Les chiffres de Statistics South Africa montrent que les prix des carburants et des denrées alimentaires, qui ont grimpé en flèche au niveau mondial en raison de la guerre en Ukraine, restent les principaux moteurs de la pression sur les prix.

Les prix des carburants ont augmenté de 45,3 % en juin, soit la plus forte hausse annuelle pour les carburants depuis le début de la série d'indices des prix à la consommation de l'agence en 2009.

Les prix des aliments et des boissons non alcoolisées ont augmenté de 8,6 %, soit le taux annuel le plus élevé depuis mars 2017, lorsque le pays se remettait d'une grave sécheresse.

Les analystes s'attendent à ce que la South African Reserve Bank (SARB) annonce une nouvelle hausse de 50 points de base du taux repo jeudi, ce qui marquerait la cinquième augmentation consécutive.

La SARB vise une inflation comprise entre 3 et 6 %, mais l'inflation a dépassé cette fourchette en mai pour la première fois depuis plus de cinq ans et a continué à grimper.

En glissement mensuel, l'inflation des prix à la consommation a atteint 1,1% en juin, contre 0,7% le mois précédent, selon les chiffres de Stats SA.

L'inflation de base, qui exclut les prix des aliments, des boissons non alcoolisées, du carburant et de l'énergie, a augmenté à 4,4% en glissement annuel en juin, contre 4,1% précédemment. En glissement mensuel, l'inflation de base a atteint 0,6 %, contre 0,2 % en mai.

Le rand a réduit ses pertes face au dollar suite aux chiffres de l'inflation.