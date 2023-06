Le taux d'inflation mensuel de l'Argentine s'est probablement accéléré pour atteindre 8,8 % en mai, selon les analystes interrogés par Reuters, alors que les prix dans ce pays d'Amérique du Sud continuent de monter en flèche malgré une tendance à la baisse dans d'autres pays de la région.

L'Argentine est aux prises avec une inflation galopante qui devrait finir l'année à près de 150 %, sapant le pouvoir d'achat de la population, plombant le peso et mettant à mal la coalition péroniste au pouvoir à l'approche des élections d'octobre.

Il s'agit de l'un des taux les plus élevés au monde et de la hausse annuelle la plus rapide pour le principal exportateur de céréales depuis 1991.

La hausse mensuelle attendue était la prévision médiane de 19 analystes, les estimations se situant entre 8 % et 9,4 %. Elle serait plus rapide que la hausse de 8,4 % enregistrée en avril.

Les analystes ont déclaré qu'il serait difficile pour le gouvernement argentin de faire baisser les prix, même si l'inflation a commencé à diminuer dans des pays comme le Mexique, le Chili et le Brésil.

"Il sera difficile de freiner l'inflation sans une politique qui s'attaque au problème sous-jacent, qui est monétaire", a déclaré Natalia Motyl, économiste et directrice de la société de conseil NM, ajoutant que l'inflation mensuelle pourrait atteindre un taux à deux chiffres d'ici juin.

"Aucune des mesures annoncées ne nous donne des signes d'un changement de cap. Aujourd'hui, le plancher se situe à 8 %, ce qui correspond à l'inflation de base. Il sera difficile de le faire baisser.

Le cabinet de conseil Orlando Ferreres & Asociados a déclaré que le logement ainsi que les aliments et les boissons ont probablement été à l'origine des augmentations de prix mensuelles, suivis par l'équipement ménager.

Le bureau des statistiques argentin INDEC devrait publier les données officielles de l'inflation du mois de mai mercredi après-midi.