L'inflation des prix à la consommation en Corée du Sud est tombée à son plus bas niveau depuis 11 mois en juin, les pressions de l'offre s'étant atténuées, selon les données officielles publiées mardi, ce qui est inférieur aux attentes du marché et soulage les décideurs politiques.

L'indice des prix à la consommation (IPC) a augmenté de 2,4 % en juin par rapport à l'année précédente, plus lentement que la hausse de 2,7 % en mai et la plus faible depuis juillet 2023, selon Statistics Korea.

Cette hausse est également bien inférieure à la hausse médiane de 2,7 % prévue par une enquête Reuters menée auprès d'économistes.

L'inflation des consommateurs devrait se stabiliser à un niveau inférieur ou moyen de 2 % au second semestre, a déclaré le vice-ministre des finances du pays, promettant de poursuivre les mesures politiques pour maintenir les prix sous contrôle.

La Banque de Corée (BOK) a déclaré dans son évaluation qu'elle considérait comme positif le fait que l'inflation soit descendue à un niveau moyen de 2 % et qu'elle surveillerait si l'inflation convergeait vers son objectif de 2 %.

L'indice a baissé de 0,2 % sur une base mensuelle, après une hausse de 0,1 % le mois précédent, marquant la première baisse en sept mois.

Par produit, les prix des produits agricoles ont chuté de 5,3 % au cours du mois, tandis que les produits pétroliers ont perdu 2,9 %, entraînant l'indice à la baisse.

Le gouverneur de la BOK, Rhee Chang-yong, a déclaré le mois dernier que le rythme de l'inflation des consommateurs devrait continuer à ralentir, alimentant les attentes de la banque centrale qui commencera à réduire les taux d'intérêt vers la fin de cette année.

La BOK a prolongé sa pause sur les taux d'intérêt pour une onzième réunion consécutive en mai. La prochaine réunion de la banque aura lieu le 11 juillet.

L'IPC de base, qui exclut les produits alimentaires et énergétiques volatils, a augmenté de 2,2 % en juin par rapport à l'année précédente, en ligne avec le mois de mai. (Rapporté par Jihoon Lee ; édité par Jacqueline Wong et Sam Holmes)