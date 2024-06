L'inflation des prix à la consommation en Corée du Sud a ralenti pour le deuxième mois consécutif en mai pour atteindre son niveau le plus bas depuis 10 mois, selon les données officielles publiées mardi, ce qui est inférieur aux attentes du marché.

L'indice des prix à la consommation (IPC) a augmenté de 2,7 % en mai par rapport à l'année précédente, ce qui est inférieur à la hausse de 2,9 % enregistrée en avril et à la hausse de 2,8 % prévue par une enquête Reuters menée auprès d'économistes. Il s'agit de l'augmentation annuelle la plus faible depuis juillet.

L'indice a augmenté de 0,1 % sur une base mensuelle, selon Statistics Korea, après une stabilité en avril, alors que les économistes s'attendaient à une hausse de 0,2 %.

Par produit, les prix des produits agricoles ont baissé de 2,5% sur le mois, mais les produits pétroliers ont augmenté de 0,3% et les prix des services personnels ont progressé de 0,4%.

"L'inflation devrait se stabiliser entre le bas et le milieu de la fourchette des 2 % au second semestre", a déclaré le ministre des finances Choi Sang-mok, qui s'est engagé à étendre les réductions tarifaires sur les ingrédients alimentaires et à s'abstenir d'augmenter les prix des services publics pour stabiliser l'inflation.

La Banque de Corée (BOK) a déclaré que l'inflation des consommateurs continuerait probablement à diminuer progressivement, comme prévu en mai, mais qu'elle devait surveiller si l'inflation convergeait vers l'objectif de 2 % de la banque centrale.

Le mois dernier, la banque centrale a déclaré que l'inflation serait probablement en décélération tout au long de l'année malgré une croissance économique plus forte, parce que la demande intérieure ne devrait se redresser que modestement.

La BOK, qui a maintenu ses taux d'intérêt pour la onzième fois consécutive en mai, devrait abaisser son taux directeur de 50 points de base à 3,0 % au quatrième trimestre 2024, selon un sondage Reuters réalisé en mai.

L'IPC de base, excluant les produits alimentaires et énergétiques volatils, a augmenté de 2,2 % en glissement annuel, ralentissant par rapport à une hausse de 2,3 % le mois précédent et marquant la plus faible augmentation depuis décembre 2021. (Rapporté par Jihoon Lee ; édité par Sonali Paul et Christopher Cushing)