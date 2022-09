L'inflation en Corée du Sud restera élevée plus longtemps en raison de la pression de la demande - banque centrale

Dans un document de recherche publié mercredi, la Banque de Corée a déclaré que la corrélation positive entre l'écart de production et l'inflation de base s'est renforcée depuis la pandémie, ce qui devrait maintenir les prix à la consommation sur une trajectoire ascendante pendant une période plus longue que par le passé.

"Il est possible que l'inflation de base poursuive sa tendance à la hausse pendant une période considérable, car l'écart entre le produit intérieur brut (PIB) réel et potentiel passera en territoire positif cette année et s'y maintiendra tout au long de l'année prochaine, contrairement aux principaux pays comme les États-Unis et la zone euro", a déclaré la BOK.

L'inflation annuelle des prix à la consommation en Corée du Sud a ralenti en août pour la première fois en sept mois pour atteindre 5,7 %, après avoir atteint un sommet de près de 24 ans de 6,3 %, mais l'inflation de base s'est encore accélérée pour atteindre 4,0 %, la plus rapide en 13 ans et demi.

La BOK a un objectif d'inflation à moyen terme de 2 %.

Du côté de l'offre, la banque centrale a déclaré que l'incertitude reste élevée étant donné la possibilité d'un rebond des prix du pétrole et des denrées alimentaires après que la Russie a interrompu les livraisons de gaz à l'Europe ainsi qu'en raison de conditions météorologiques défavorables.

"Il est nécessaire de poursuivre la politique de réponse pour stabiliser les attentes d'inflation, car l'inflation devrait rester élevée au niveau de 5-6% pour le moment, les attentes des consommateurs restant également élevées au niveau de 4%", a déclaré la BOK.