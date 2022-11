L'inflation en Espagne devrait rester autour de 7% jusqu'à la fin de l'année, selon un ministre

Le ralentissement de l'inflation serait "la meilleure nouvelle, non seulement parce qu'elle améliore la durabilité de l'économie et allège la situation des ménages et des entreprises espagnols, mais aussi parce qu'elle aidera la Banque centrale européenne qui pourrait alors cesser de relever les taux d'intérêt", a-t-elle déclaré dans une interview accordée à la station de radio espagnole RNE.

Le taux d'inflation espagnol sur 12 mois au cours de la période allant jusqu'à octobre est tombé à 7,3 %, en baisse par rapport à un pic de plus de 10 % en juillet.