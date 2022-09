L'inflation en Inde a probablement augmenté en août, rompant une tendance à la baisse de trois mois - sondage Reuters

L'inflation des denrées alimentaires, qui représente près de la moitié du panier de l'indice des prix à la consommation (IPC), devrait avoir grimpé en flèche, car les prix des cultures essentielles comme le blé, le riz et les légumineuses ont été poussés à la hausse par une vague de chaleur record, comprimant les budgets des ménages.

Si l'inflation élevée est un phénomène mondial, elle est ressentie avec acuité dans un pays comme l'Inde où des millions de personnes vivent dans une pauvreté abjecte.

Malgré les restrictions imposées par le gouvernement indien aux exportations de farine de blé vers la fin du mois dernier, l'inflation - mesurée par l'IPC - a probablement atteint un taux annuel de 6,90 % en août, contre 6,71 % le mois précédent, selon un sondage Reuters réalisé auprès d'environ 45 économistes du 5 au 8 septembre.

Les prévisions pour les données, qui doivent être publiées à 1200 GMT le 12 septembre, varient entre 6,30% et 7,37%, plus d'un quart des prévisionnistes s'attendant à 7,0% ou plus.

"Les prix des aliments ont en fait augmenté pour les principales céréales, les légumineuses et les légumes sur une base annuelle en raison des difficultés de production et des déficits causés par une vague de chaleur torride", a déclaré Kunal Kundu, économiste spécialiste de l'Inde à la Société Générale.

Il a également déclaré que les schémas erratiques de la mousson à travers le pays suggèrent qu'il y aura davantage de dommages aux cultures, ce qui maintiendra les prix des aliments élevés dans les mois à venir.

Les propres projections de la RBI montrent que l'inflation restera au-dessus de la limite supérieure de 6 % de sa fourchette cible jusqu'au début de 2023.

Selon un sondage séparé de Reuters, la banque centrale devrait augmenter le taux de rachat de 60 points de base supplémentaires jusqu'à la fin du mois de mars pour atteindre 6,00 %, contre 4,00 %, le taux le plus bas de l'ère pandémique. [ECILT/IN]

Les taux d'intérêt augmentent alors même que l'on s'attend à un fort ralentissement de l'économie. Dans le même temps, la RBI dépense des milliards de dollars par mois en réserves de devises pour défendre la faiblesse de la roupie, qui se négocie depuis plusieurs mois à des niveaux proches des records de 80 par dollar.