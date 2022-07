L'inflation en Nouvelle-Zélande atteint son plus haut niveau depuis trois décennies, ce qui laisse présager des hausses de taux plus importantes.

L'indice des prix à la consommation (IPC) a augmenté de 7,3 % au deuxième trimestre, soit une accélération par rapport à la hausse de 6,9 % du premier trimestre et la plus rapide depuis le trimestre de juin 1990 où les prix avaient augmenté de 7,6 %, a déclaré Statistics New Zealand dans un communiqué lundi.

L'indice a augmenté de 1,7 % en glissement trimestriel, soit un peu moins que la hausse de 1,8 % enregistrée au premier trimestre. Les chiffres de l'inflation ont dépassé les attentes des économistes, selon un sondage Reuters, qui prévoyaient une hausse de 1,5 % pour le trimestre et de 7,1 % pour l'année.

Le dollar néo-zélandais a grimpé de 0,5 % et le taux de swap à deux ans a augmenté de 11 points de base pour atteindre 4,15 % après la publication de ces données.

La plupart des économistes s'attendent à ce que la Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) augmente les taux de 50 points de base le mois prochain, mais l'inflation plus élevée que prévu a soulevé la possibilité que la banque suive les autres banques mondiales et procède à une augmentation plus importante.

"Une hausse de 75 points de base lors de la déclaration de politique monétaire du mois d'août est une possibilité très réelle, en particulier si les données du marché du travail du 3 août constituent une autre surprise hawkish", a déclaré ANZ après les données.

La RBNZ a augmenté les taux d'intérêt à 2,50 % à partir d'un niveau record de 0,25 % en octobre de l'année dernière et a signalé son intention d'augmenter le taux à 4,0 % au milieu de 2023. Avant les données sur l'inflation, la plupart des économistes ne s'attendaient pas à ce que la banque aille aussi loin.

ANZ s'attend maintenant à ce que la série de hausses de 50 points de base se poursuive jusqu'en novembre, ce qui signifie que le point final du taux d'escompte sera de 4,0 % au lieu de 3,5 %.

La Westpac Bank a déclaré dans une note qu'une grande partie de la vigueur des prix à la consommation était due aux fortes augmentations des coûts de l'alimentation, de l'essence et du logement, bien qu'elle ait noté que l'inflation élevée était généralisée.

"Les pressions sur les prix ont bouillonné dans tous les coins de l'économie", a-t-elle ajouté.

L'inflation et son impact sur les ménages néo-zélandais sont devenus une question politique.

Dimanche, le gouvernement a pris des mesures pour compenser une partie des pressions inflationnistes en prolongeant les différents allégements sur les taxes d'accise sur le carburant, les redevances routières et les tarifs des transports publics.

"La force croissante de l'inflation d'origine intérieure est préoccupante", a déclaré Kiwibank dans une obligation. "Il est probable que la descente soit lente à partir de là".