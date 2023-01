L'inflation en Nouvelle-Zélande reste élevée mais pas autant que prévu par la banque centrale

L'inflation annuelle s'est élevée à 7,2% au quatrième trimestre, inchangée par rapport au troisième trimestre et juste en dessous du niveau le plus élevé depuis trois décennies, a déclaré Statistics New Zealand dans un communiqué mercredi.

L'inflation a été légèrement supérieure aux attentes des économistes dans un sondage Reuters pour une augmentation annuelle de 7,1 %, mais elle a été inférieure aux prévisions de la Banque de réserve de Nouvelle-Zélande qui prévoyait une inflation de 7,5 %.

En glissement trimestriel, l'indice des prix à la consommation (IPC) a augmenté de 1,4 %, après une hausse de 2,2 % au troisième trimestre.

"Il est clair que les pressions inflationnistes globales ne sont pas aussi graves que la RBNZ le craignait", ont déclaré les analystes de la banque ANZ dans une note.

"La RBNZ peut maintenant s'offrir le luxe de réagir de la manière habituelle à l'affaiblissement des données d'activité, en mettant un frein à son attitude belliciste dans une certaine mesure."

ANZ et Kiwibank s'attendent maintenant à ce que la RBNZ augmente le taux d'escompte de 50 points de base en février plutôt qu'une augmentation de 75 points de base.

Lors de la dernière réunion de la banque centrale en novembre, elle a augmenté les taux d'intérêt d'un montant record, a prévu d'autres hausses agressives et a averti que l'économie pourrait devoir passer une année entière en récession pour maîtriser l'inflation galopante.

Le dollar néo-zélandais s'est replié à 0,6480 $, contre environ 0,6505 $ précédemment, tandis que le taux de swap à deux ans est à 4,865 %, en baisse par rapport à la clôture de mardi, qui était de 4,995 %.

GUERRE CONTRE L'INFLATION

Les données de Statistics New Zealand ont montré que les augmentations de prix étaient généralisées, avec une hausse des prix de la construction de maisons et des services publics, une augmentation des coûts de l'alimentation et des coûts des vols, tous sur une trajectoire ascendante.

Les économistes de Kiwibank ont déclaré que la Nouvelle-Zélande connaît actuellement un pic d'inflation et que l'inflation, à la fois offshore et onshore, s'améliore.

"La tendance à la baisse de l'inflation est encourageante, mais elle reste inacceptablement élevée. Nous voyons l'inflation légèrement au-dessus de l'extrémité supérieure de la fourchette cible de 1-3 % de la RBNZ d'ici la fin de l'année", a ajouté Kiwibank.