L'inflation en Russie repart à la hausse en mars

Moscou (awp/afp) - L'inflation est repartie à la hausse en Russie en mars, à 2,5% sur un an, après plusieurs mois de ralentissement, les prix encaissant les premiers effets de la crise économique mondiale provoquée par la pandémie de Covid-19.

L'accélération du mois de mars (contre 2,3% en février) est due en grande partie aux produits alimentaires, dont la hausse des prix a été de 2,3% sur un an. Sur un mois, les prix à la consommation ont augmenté de 0,6%.

Dans le contexte de la pandémie du nouveau coronavirus, qui s'est doublée d'une crise pétrolière, le cours du rouble a lourdement chuté ces dernières semaines.

De nombreux Russes ont depuis effectué des achats pour faire face aux mesures d'auto-isolement imposées par les autorités, mais aussi en anticipant la hausse des prix, notamment pour les produits importés.

Parmi les produits dont les prix ont nettement augmenté sur un an, on trouve notamment de nombreux produits de première nécessité tels que le pain (+4,7%), les gruaux et légumineuses (+13,4%), les pâtes (+6,1%) et le beurre (+9,2%).

La Banque centrale avait averti le 20 mars que la dépréciation du rouble pourrait provoquer une accélération de l'inflation, tout en rassurant sur le caractère "temporaire" de celle-ci, limitée par un "ralentissement prononcé de la croissance économique mondiale".

Il s'agit de la première accélération de l'inflation après de nombreux mois d'un ralentissement continu et plus rapide que prévu.

L'inflation, qui avait atteint 2,3% sur un an en février, son plus bas niveau en deux ans, pourrait donc désormais dépasser temporairement l'objectif de 4% de la Banque centrale. Cette dernière prévoit son retour à 4% en 2021.

