L'inflation en Turquie atteint son plus haut niveau en 20 ans, soit 70 %, en avril.

Le glissement de la monnaie a été déclenché par un cycle d'assouplissement de 500 points de base qui a débuté en septembre dernier sous la pression du président Tayyip Erdogan, ce qui a provoqué la flambée soutenue des prix à la consommation.

En glissement mensuel, les prix à la consommation ont augmenté de 7,25 %, a déclaré l'Institut statistique turc, alors que les prévisions d'un sondage Reuters étaient de 6 %. Annuellement, l'inflation des prix à la consommation était prévue à 68 %.

Graphique :

La flambée des prix à la consommation a été alimentée par un bond de 105,9 % dans le secteur des transports, qui comprend les prix de l'énergie, et un bond de 89,1 % des prix des aliments et des boissons non alcoolisées, selon les données.

D'un mois sur l'autre, les prix de la nourriture et des boissons non alcoolisées ont augmenté le plus avec 13,38 % et les prix du logement ont augmenté de 7,43 %.

Le gouvernement a déclaré que l'inflation diminuera dans le cadre de son nouveau programme économique, qui donne la priorité à des taux d'intérêt bas pour stimuler la production et les exportations dans le but d'atteindre un excédent de la balance courante.

Toutefois, les économistes estiment que l'inflation restera élevée pour le reste de l'année 2022 en raison de la guerre en Ukraine, l'estimation médiane de l'inflation à la fin de l'année étant de 52 %. Le déficit de la balance courante s'est également fortement creusé en ce début d'année.

L'inflation a continué à augmenter malgré les réductions d'impôts sur les produits de base et les subventions gouvernementales pour certaines factures d'électricité afin d'alléger le poids sur le budget des ménages.

La semaine dernière, la banque centrale a prévu que l'inflation annuelle atteindrait un pic d'environ 70 % d'ici juin avant de diminuer à près de 43 % d'ici la fin de l'année et à un seul chiffre d'ici fin 2024.

La banque centrale a maintenu son taux directeur stable à 14 % lors de quatre réunions cette année et a déclaré que les mesures et les étapes politiques donneront la priorité à ce qu'on appelle la liraïsation sur le marché.

L'indice des prix à la production nationale a augmenté de 7,67 % en glissement mensuel en avril pour une hausse annuelle de 121,82 %.

(Graphique :