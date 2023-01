L'inflation en Turquie baisse à 64,27% en décembre en raison de l'effet de base.

La politique monétaire peu orthodoxe à faible taux d'intérêt du président Tayyip Erdogan et la crise monétaire qui en a résulté ont poussé l'inflation à un pic de 85,5 % en octobre avant de baisser légèrement en novembre.

Les prix à la consommation ont augmenté de 1,18% en glissement mensuel en décembre, a déclaré l'Institut statistique turc, ce qui est inférieur aux prévisions d'un sondage Reuters de 2,7%. La prévision de l'inflation annuelle des prix à la consommation était de 66,8 %.

Les plus fortes augmentations mensuelles des prix à la consommation ont été observées dans le secteur de la santé, avec une hausse de 5,91 %, tandis que les prix des principaux aliments et des boissons non alcoolisées ont augmenté de 1,86 %. Les prix des transports ont baissé de 4,14 %.

L'effet de base qui a entraîné la baisse de l'inflation annuelle à partir de novembre est une hausse de 13,6 % en glissement mensuel de l'inflation des prix à la consommation en décembre 2021.

Malgré la flambée des prix, la banque centrale a abaissé son taux directeur de 500 points de base depuis août pour le porter à 9 %, invoquant un ralentissement économique. Cet assouplissement fait partie du programme économique d'Erdogan qui donne la priorité aux exportations, à la production, aux investissements et à l'emploi.

La lire est restée inchangée à 18,7255 contre le dollar après la publication des données.

La lire a perdu 44 % de sa valeur par rapport au dollar en 2021, principalement lors de la crise monétaire de décembre provoquée par les baisses de taux. Elle a encore perdu 30 % de sa valeur en 2022, atteignant des niveaux historiquement bas, mais est restée stable au cours du dernier trimestre.

Le sondage Reuters a montré que l'inflation devrait rester élevée cette année, pour se terminer en 2023 à 43,2 %, soit près de deux fois le niveau prévu par le gouvernement, ce qui laisse présager des tensions continues sur le coût de la vie alors que les Turcs votent pour des élections présidentielles et législatives d'ici juin qui devraient être serrées.

L'indice des prix à la production nationale a baissé de 0,24 % en glissement mensuel en décembre pour une hausse annuelle de 97,72 %.