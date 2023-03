FRANCFORT (Reuters) - La croissance des prix dans la zone euro a été légèrement plus faible en février qu'en janvier mais l'inflation sous-jacente a continué de s'accélérer sous l'effet d'une hausse des coûts des services, montrent les chiffres définitifs publiés vendredi par Eurostat.

L'indice des prix à la consommation affiche une hausse de 8,5% en rythme annuel le mois dernier, un chiffre conforme à l'estimation "flash", après +8,6% en janvier, la forte baisse des coûts énergétiques ayant été quasiment compensée par une hausse des prix dans presque tous les autres catégories.

Sur un mois, les prix ont augmenté de 0,8%, conformément à la première estimation.

En excluant l'alimentation et l'énergie, l'indice ressort en hausse de 7,4% sur un an, un chiffre en accélération par rapport à 7,1% enregistré en janvier.

Une mesure plus étroite encore, qui exclut en plus l'alcool et le tabac, est en hausse de 5,6% après +5,3%.

La Banque centrale européenne a relevé jeudi ses taux d'intérêt de 50 points de base supplémentaires et ses nouvelles prévisions montrent que l'inflation de base restera pour les années à venir au-dessus de l'objectif de 2%. Elle estime qu'elle s'établira à 4,6% en moyenne en 2023, puis à 2,5% en 2024 et 2,2% en 2025.

(Balazs Koranyi, version française Laetitia Volga, édité par Kate Entringer)