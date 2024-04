Le consensus Reuters attendait une hausse de 2,6%.

(Reuters) - L'inflation en zone euro a ralenti plus que prévu en mars, selon des données préliminaires publiées mercredi par Eurostat.

L'indice des prix à la consommation calculé aux normes européenne (IPCH) a augmenté de 2,4% sur un an le mois dernier dans les 20 pays partageant la monnaie européenne, après 2,6% en février.

En excluant les éléments les plus volatils que sont les produits alimentaires non transformés et l'énergie, l'inflation a ralenti à 3,1% en mars après 3,3% le mois précédent, et un consensus à 3,2%.

Une mesure plus étroite de la hausse des prix, qui exclut alimentation, énergie, alcool et tabac, a décru à 2,9% après 3,1% en février.

Le consensus attendait une hausse de 3,0%.

(Rédigé par Corentin Chappron, édité par Blandine Hénault)