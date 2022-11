L'inflation entraîne une "chute notable des salaires réels" (OIT)

Paris (awp/afp) - L'inflation et le ralentissement de la croissance entraînent une "chute notable des salaires réels" dans de nombreux pays, notamment pour les ménages à faible revenu, selon un rapport de l'Organisation internationale du Travail (OIT) publié mercredi.

Selon ce "rapport mondial sur les salaires 2022-23", les salaires mensuels dans le monde ont chuté en termes réels à "-0,9% au premier semestre 2022".

"C'est la première fois depuis plus de vingt ans que l'on enregistre une croissance négative des salaires réels", souligne l'OIT.

"Dans les pays avancés du G20", l'OIT estime que "les salaires réels au premier semestre sont tombés à -2,2% alors que les salaires dans les pays émergents du G20 ont progressé de 0,8%", soit 2,6 points de moins qu'en 2019, avant la pandémie.

Dans l'UE, les salaires réels ont augmenté de 1,3% en 2021 avant de chuter à -2,4% au premier semestre. En Amérique du Nord, cette croissance était à zéro en 2021 avant de tomber à -3,2%. En Amérique latine, elle était déjà à -1,4% en 2021, puis -1,7%. En Afrique, la baisse est de -1,4% en 2021 et de -0,5% ensuite.

En Asie-Pacifique, après 3,5% en 2021, les salaires réels ont augmenté de 1,3%. Si l'on exclut la Chine - eu égard au poids important que représente ce pays - cette hausse n'est plus que de 0,3% en 2001 et 0,7% au premier semestre.

"Les multiples crises (...) ont placé des dizaines de millions de travailleurs dans une situation désastreuse", a déclaré le directeur général de l'OIT, Gilbert F. Houngbo dans un communiqué. "L'inégalité des revenus et la pauvreté augmenteront si le pouvoir d'achat des plus bas salaires n'est pas maintenu (...) Cela pourrait alimenter de nouveaux troubles sociaux", a-t-il prévenu.

Selon le rapport, l'inflation a des conséquences plus lourdes pour les personnes à faible revenu qui "dépensent une grande partie de leur revenu disponible pour des biens et des services essentiels, dont les prix augmentent généralement davantage que ceux des produits non essentiels".

Un ajustement des niveaux de salaire minimum "pourrait être une mesure utile, compte tenu du fait que 90% des États membres de l'OIT disposent de systèmes de salaire minimum", suggèrent les auteurs.

Ils appellent aussi à des mesures comme la distribution de bons pour les ménages à faible revenu ou encore la réduction de la TVA sur certains produits pour réduire le fardeau que l'inflation fait porter sur les ménages, tout en contribuant à faire baisser cette inflation.

