L'inflation est de retour (sur l'agenda)

Je ne sais pas trop quel poids donner à la séance boursière d'hier, qui a constitué une sorte de contrepied à celle de vendredi. Les marchés européens sont remontés et Wall Street a pris le même chemin. A Paris, le luxe a montré la voie, pendant que L'Oréal a nettement progressé. Le groupe avait mollement réagi à de très bons chiffres la semaine dernière. Il se reprend donc, à croire que la performance a mis du temps à monter jusqu'au cerveau des investisseurs. La séance s'est terminée en hausse de 1,1% pour le CAC40, qui a repassé la marque des 7200 points et qui navigue donc très près du record de tous les temps touché début janvier 2022 à 7384 points en séance. Ça c'est pour le menu fretin, parce que les puristes des indices savent que le CAC40 Dividendes Réinvestis a déjà battu son record du monde le 3 février dernier. Le reste de la cote européenne était aussi dans ces excellentes dispositions sur la séance d'hier.

Aux Etats-Unis, même topo avec des indices qui ont tous gagné plus de 1% grâce notamment aux valeurs cycliques et technologiques. La vague de prudence qui avait tétanisé la cote la semaine dernière a eu tendance à se retirer. C'est le problème avec le sac et le ressac de ces périodes d'incertitude : on sait que ça monte et que ça descend, mais on ne sait pas de combien. Comme indiqué hier, tout le monde attend 14h30 et l'annonce de l'inflation américaine de janvier pour décider si le rebond va continuer ou s'il va se faire dégauchir. Pour valider la première hypothèse, il faut une inflation qui continue à décroître pour que la banque centrale américaine adopte une attitude moins belliqueuse sur ses taux. A contrario, des signaux de tension sur les prix, possibles d'ailleurs entre décembre et janvier pour des questions saisonnières, risquent d'effrayer les financiers. Le marché attend en moyenne une décrue de l'inflation annuelle de 6,5% en décembre à 6,2% en janvier, mais une hausse des prix de 0,5% sur un mois. ING souligne au passage ce matin que ces deux chiffres sont incompatibles car une augmentation de 0,5% entre décembre et janvier devrait se traduire par une inflation annuelle de 6,3% ou 6,4%. Alors les économistes, on ne sait plus compter ?

Dans le reste de l'actualité, on n'a apparemment dézingué aucun ballon dans le ciel mondial depuis au moins 24h00. Les tensions sur ce point restent fortes entre les Etats-Unis et la Chine. Pékin a d'ailleurs accusé Washington de faire voler des ballons dans l'espace aérien chinois. Au moins dix en janvier. En Europe, on a beau lever la tête, aucun ballon à l'horizon en dehors des cortèges sur les retraites. C'est peut-être simplement parce qu'il n'y a rien à espionner sur le vieux continent. Selon mes informations, Bruxelles prépare un groupe de travail sur le sujet. Le livre blanc qui en sortira permettra de faire des observations aériennes à partir de 2027, en vue de préparer une riposte éventuelle au début de la prochaine décennie. Au Japon, Kazuo Ueda, 71 ans, sera le nouveau gouverneur de la banque centrale à partir d'avril. Je n'y connais absolument rien en généalogie bancaire nipponne, mais j'ai noté qu'Ueda ne figurait pas dans la liste des prétendants à la succession de Haruhiko Kuroda qui avait circulé jusqu'à la semaine dernière. Cet universitaire bénéficie d'une bonne réputation, même s'il doit sa place, selon la rumeur, à la dérobade de Masayoshi Amamiya, l'actuel gouverneur-adjoint de la Banque du Japon. Pour rester dans le même registre, le Wall Street Journal croit savoir que Joe Biden va annoncer cette semaine la nomination de l'actuelle vice-présidente de la Fed, Lael Brainard, à la tête de son conseil économique national.

Pour continuer sur une note plus rigolote, enfin rigolote il faut le dire vite, j'ai constaté hier qu'Elon Musk apparaissait dans toutes les suggestions du compte Twitter de Zonebourse. Ça m'a vaguement chagriné, mais je suis passé à autre chose. Apparemment, je ne suis pas le seul à avoir constaté cela et un journaliste du média américain The Verge s'en est aussi ému, en rappelant que le milliardaire américain s'était plaint il y a quelques jours que ses tweets n'étaient pas assez vus et qu'il aurait même limogé un ingénieur pour cette raison (je n'ai pas vérifié). Apparemment, le compte de Musk est sur une pente descendante niveau popularité depuis avril, avec un engagement qui a pas mal baissé. N'étant pas homme à imaginer que sa logorrhée incessante lasse son public, Elon a fait rechercher un problème technique en estimant que 95% de ses tweets n'étaient pas livrés. Ses équipes n'ayant pas identifié de dysfonctionnement, il leur a demandé de mieux chercher. De là à voir une relation de cause à effet avec l'omniprésence des tweets du patron dans les suggestions des uns et des autres, il n'y a qu'un pas aisé à franchir. J'imagine qu'on peut qualifier cela de liberté d'expression ordonnancée. C'est vraiment très rassurant si c'est avéré. L'histoire un peu plus détaillée ici.

Nouvelle livraison de résultats aujourd'hui avec Coca-Cola, Airbnb, Zoetis, Marriott, Ecolab, GlobalFoundries ou Akamai aux Etats-Unis, et Carrefour, Boliden, MTU Aero Engines, Norsk Hydro et bien d'autres en Europe. Hier soir, Michelin a publié des résultats inférieurs à ses propres objectifs. De son côté, l'américain Palantir a dépassé les attentes.

Sur les marchés qui ont déjà terminé leur journée ou qui sont en passe de le faire, on a droit à l'effet balancier par rapport à hier. Le Japon et la Corée du Sud rebondissent de 0,6%, l'Inde de 0,4% et l'Australie de 0,2%. La Chine reste à contrecourant avec de légères baisses à Shanghai et à Hong Kong.

Les temps forts économiques du jour

L'inflation américaine de janvier sera donc présentée à 14h30, on l'aura compris. Tout l'agenda ici. Cette nuit, le Japon a annoncé que son PIB a modestement progressé de 0,2% entre le T3 et le T4 2022, soit moins que prévu (0,5%).

L'euro rebondit à 1,0736 USD. L'once d'or se négocie 1858 USD. Le pétrole reste ferme, avec un Brent de Mer du Nord à 85,96 USD le baril et un brut léger américain WTI à 79,42 USD. Le rendement de la dette américaine sur 10 ans est reparti en arrière à 3,69%. Le bitcoin navigue autour de 2 700 USD.

Les principaux changements de recommandations

Dätwyler : UBS reste à l'achat avec un objectif de cours réduit de 264 à 238 CHF.

Generali : Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 16 à 18 EUR.

Intertek : Société Générale démarre le suivi à l'achat en visant 5200 GBp.

Jupiter Fund Management : Morgan Stanley démarre le suivi à pondération en ligne en visant 153 GBp.

L'Oréal : Jefferies reste à sousperformance avec un objectif de cours relevé de 293 à 296 EUR.

SGS : Société Générale reprend le suivi à vendre en visant 1900 CHF.

Stora Enso : J.P. Morgan démarre le suivi à neutre en visant 15,90 EUR.

Swisscom : Julius Bär reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 520 à 580 CHF.

Tecan : Baader Helvea reprend le suivi à accumuler en visant 425 CHF.

UPM : J.P. Morgan démarre le suivi à souspondérer en visant 33 EUR.

Vinci : Goldman Sachs reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 124 à 132 EUR.

En France

Résultats des entreprises (les commentaires sont donnés à chaud et ne préjugent pas de l'évolution des titres)

M6 Métropole Télévision : le bénéfice net chute de 43% en 2022, à 161,5 M€, plombé notamment par la disparition prochaine de la plateforme Salto et par des recettes publicitaires en baisse.

Michelin : l'équipementier pneumatique a publié lundi des résultats contrastés, avec de faibles flux de trésorerie libre "structurels" de 378 M€, la hausse des coûts des matières premières l'empêchant d'atteindre ses objectifs annuels.

Annonces importantes (et moins importantes)

Le groupe Bel signe un accord commercial avec Carrefour.

Un audit du Bureau Veritas valide les pratiques de Teleperformance dans 6 pays.

Société Générale s'associe à Hello Watt pour la rénovation énergétique des logements.

Les familles Peugeot (Peugeot Invest), Dassault et Wertheimer vont investir dans la banque Rothschild, qui va quitter la cote.

Valneva finalise le recrutement pour l'essai de phase III chez les adolescents de son candidat vaccin à injection unique contre le chikungunya.

Ipsos a procédé à l'acquisition d'Xperiti, une start-up spécialisée dans les études Business-to-Business (B2B), présente aux États-Unis, en Israël et aux Philippines.

Concert'O et le "Support Club", un groupe de créanciers d' Orpéa , représentant plus de 500 M€ de dettes non-sécurisées, proposent un projet alternatif pour une restructuration "plus équilibrée" du groupe.

, représentant plus de 500 M€ de dettes non-sécurisées, proposent un projet alternatif pour une restructuration "plus équilibrée" du groupe. L'État accorde un prêt de soutien de 40 M€ à la société Le Nickel, filiale d'Eramet.

Le combo pour le cancer du rein d'Ipsen prolonge la vie des patients de plus de trois ans dans une étude de suivi.

Advicenne et SPA signent un accord exclusif de distribution pour la commercialisation de Sibnayal en Italie, Espagne et Portugal.

Les Forges de Tarbes (Europlasma) vont accélérer leur production.

Ils ont publié aussi / ils sont sur l'agenda : Bic, TF1, Vicat, Mercialys, Inventiva, Olympique Lyonnais, Streamwide, Global Bioenergies, Charwood, Icade, Haulotte…

Dans le monde

Résultats des entreprises (les commentaires sont donnés à chaud et ne préjugent pas de l'évolution des titres)

Palantir : le titre s'envole de 16% hors séance après la publication de ses résultats trimestriels.

SolarEdge : l'action perd 6% hors séance après la publication de ses résultats trimestriels.

Annonces importantes (et moins importantes)