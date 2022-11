L'inflation est la principale préoccupation des pays du G20 - enquête

L'inflation a atteint des niveaux jamais vus depuis plusieurs décennies, incitant un tiers des pays du G20 à désigner la hausse des prix comme leur principale préoccupation, selon l'enquête d'opinion des dirigeants menée par le Centre pour la nouvelle économie et la société du Forum économique mondial.

Bien que les banques centrales du monde entier se soient engagées dans une politique agressive de resserrement, leurs efforts pour maîtriser l'inflation risquent de faire basculer l'économie mondiale dans une récession.

L'enquête, qui précède la COP27 en Égypte et le sommet du G20 en Indonésie à la fin du mois, a également montré que les préoccupations environnementales sont passées au second plan pour la première fois depuis des années, le monde s'occupant de problèmes socio-économiques plus immédiats, allant des retombées de la guerre en Ukraine à la crise du coût de la vie.

Les cyberattaques, malgré l'augmentation des cas de violation de données et des menaces de sécurité basées sur la technologie, figurent parmi les risques les moins souvent cités.