L'inflation et l'élection présidentielle américaine seront les principaux moteurs des marchés mondiaux cette année, tandis que les problèmes de liquidité sont de plus en plus importants, selon les traders interrogés par JPMorgan.

Quelque 27 % des traders considèrent que l'inflation aura le plus grand impact, suivis par 20 % pour l'élection de novembre, selon l'enquête publiée mardi.

Les obligations et les actions ont progressé à la fin de l'année dernière dans l'espoir que le ralentissement de l'inflation entraînerait des réductions importantes des taux d'intérêt de la banque centrale cette année. Mais ces paris ont été revus à la baisse, la publication vendredi des chiffres de l'emploi aux États-Unis ayant entraîné la plus forte liquidation des bons du Trésor américain depuis septembre.

Les marchés s'attendent à une volatilité accrue à l'approche de l'élection présidentielle américaine, la victoire de l'ancien président Donald Trump aux primaires républicaines du New Hampshire le rapprochant d'une nouvelle confrontation avec le président démocrate Joe Biden. Eddie Wen, responsable mondial des marchés numériques chez JPMorgan, a déclaré qu'une plus grande attention portée cette année aux événements macroéconomiques et aux risques pourrait créer une volatilité à court terme, avec une attention particulière pour la publication des chiffres mensuels de l'emploi et de l'inflation aux États-Unis.

Les craintes de récession, qui étaient en tête de l'enquête de l'année dernière, sont tombées à la troisième place, à 18 %, car la croissance économique dépasse les attentes, selon l'enquête.

La guerre en Europe, où l'invasion de l'Ukraine par la Russie entre dans sa troisième année, et le Moyen-Orient, où le conflit Hamas-Israël est surveillé pour des signes d'escalade, suivent à 14 %.

Les opérateurs s'attendent à ce que la volatilité des marchés reste leur principal défi commercial, mais la part des personnes interrogées qui la placent en première position a chuté de 18 points de pourcentage par rapport à l'année dernière, pour atteindre 28 %.

La disponibilité des liquidités est presque en tête de la liste des défis commerciaux, avec 24 %, contre 22 % l'année dernière, tandis que l'accès aux liquidités reste la principale préoccupation des opérateurs en ce qui concerne la structure du marché.

Chi Nzelu, responsable mondial de la macro-négociation électronique chez JPMorgan, a déclaré qu'à mesure que la négociation électronique gagne en importance, les investisseurs accordent de plus en plus d'importance à un accès cohérent à la liquidité par l'intermédiaire d'un large éventail de fournisseurs.

"Ils veulent être sûrs que cet accès restera fiable même en période de crise, ce qui a été largement le cas sur les différents marchés au cours des dernières années", a-t-il déclaré.

Les opérateurs des marchés du crédit et des actions au comptant ont cité la disponibilité de la liquidité comme leur principal défi.

"La structure des marchés du crédit devient plus compliquée", a déclaré M. Wen.

"Il y a davantage de plateformes de négociation pour soutenir la négociation d'obligations d'entreprises, ainsi que l'émergence de la négociation de portefeuilles, de la négociation de blocs, de transactions plus importantes, toutes devenant de plus en plus électroniques au fil du temps.

Cela signifie que le choix de la meilleure façon d'exécuter les transactions devient une question clé pour les investisseurs, a-t-il ajouté. (Reportage de Yoruk Bahceli ; édition de Dhara Ranasinghe et)