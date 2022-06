L'inflation et la récession dominent les perspectives, augmentent le risque d'accidents - PIMCO

La hausse des prix a dominé les marchés financiers mondiaux cette année, poussant les banques centrales à augmenter les taux d'intérêt pour contenir la demande.

Mais l'incertitude quant au rythme du resserrement des politiques monétaires et ses conséquences sur les économies mondiales ont entraîné une forte volatilité sur les marchés.

L'instabilité géopolitique causée par la guerre en Ukraine a également contribué à des fluctuations sauvages des prix des obligations et des actions, tout en exacerbant l'inflation en poussant les coûts des matières premières comme le pétrole et le gaz.

"Nous voyons un risque élevé de récession au cours des deux prochaines années", a déclaré PIMCO dans un rapport mercredi, en faisant référence aux États-Unis et aux autres économies avancées.

La possibilité d'une contraction économique est due à une variété de risques, notamment une inflation obstinément élevée et la possibilité d'une augmentation des troubles géopolitiques.

Elle reflète également "l'accent mis par les banques centrales sur la lutte contre l'inflation en premier lieu, ce qui augmente le risque d'accidents financiers en plus du fort resserrement des conditions financières déjà observé", a déclaré PIMCO.

La ruée des banques centrales pour rattraper l'inflation a été dévastatrice pour les investisseurs obligataires cette année. Les rendements des obligations d'État américaines - qui évoluent à l'inverse des prix - ont fortement augmenté dans ce qui a été le pire début d'année de l'histoire pour les marchés obligataires.

En raison des préoccupations inflationnistes, les réponses monétaires et fiscales à une récession, si et quand elle arrive, pourraient être plus atténuées et plus lentes que lors des cycles précédents, a déclaré PIMCO.

"Ainsi, bien que pour de nombreuses raisons, nous pensons que la prochaine récession ne sera probablement pas aussi profonde que la Grande Récession de 2008 ou que l'arrêt brutal de la COVID en 2020, elle pourrait bien être plus prolongée", a-t-il déclaré, et la reprise plus lente.

PIMCO, l'un des plus grands investisseurs en titres à revenu fixe au monde, a déclaré que les investisseurs devraient renforcer la résilience de leurs portefeuilles face à l'incertitude croissante, certains produits tels que les titres du Trésor américain protégés contre l'inflation (TIPS) proposant une certaine protection.

Elle a également déclaré qu'elle privilégiera les dettes d'entreprises de haute qualité en raison des défauts de paiement potentiellement plus élevés des entreprises dans une récession marquée par un soutien monétaire et fiscal moindre.

"Les banques centrales axées sur l'inflation et les gouvernements axés sur des considérations de sécurité nationale et environnementale seront probablement beaucoup moins enclins à soutenir les entreprises en dehors des secteurs jugés importants pour la poursuite ciblée de la résilience", a-t-il déclaré.