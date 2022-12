L'inflation et le ralentissement de la Chine sont des risques pour l'Asie, selon Mme Georgieva du FMI.

Le président de la Banque asiatique de développement, Masatsugu Asakawa, a également exhorté les responsables politiques d'Asie à être vigilants face aux signes de toute sortie abrupte de capitaux provoquée par les hausses constantes des taux d'intérêt américains.

"Nous constatons déjà le risque d'un resserrement agressif de la politique monétaire américaine pour lutter contre l'inflation, qui pourrait déclencher des inversions abruptes des flux de capitaux ou une forte dépréciation des devises", a déclaré M. Asakawa dans un message vidéo diffusé lors d'un forum de l'ANASE+3 qui s'est tenu à Singapour vendredi.

Mme Georgieva a déclaré que les économies composant l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ANASE) constituent un "point lumineux" dans l'économie mondiale, avec une croissance prévue de 5 % cette année et une légère modération en 2023.

Mais elle a prévenu que les perspectives étaient "exceptionnellement" incertaines et dominées par des risques, tels que les retombées de la guerre de la Russie en Ukraine, le resserrement financier mondial et un ralentissement de la croissance de la Chine.

"Un autre défi mondial urgent est l'inflation. On s'attend à ce qu'elle ne soit que de 4 % en moyenne en Asie cette année. Mais les pressions inflationnistes dans la région augmentent", a déclaré Mme Georgieva.

"Nous ne savons pas combien de temps ce choc va durer et si d'autres chocs peuvent survenir. Mais nous devons reconstruire et préserver les tampons et être prêts à utiliser pleinement notre panoplie d'outils politiques", a-t-elle déclaré au même forum.

Les verrouillages stricts du COVID de la Chine ont pesé sur une croissance mondiale déjà ralentie en freinant l'activité économique intérieure et en perturbant les chaînes d'approvisionnement des fabricants du monde entier.

Les retombées du ralentissement chinois ont été particulièrement douloureuses en Asie, où l'activité des usines s'est effondrée dans toute la région en novembre.

Certains pays émergents ont également été contraints de relever leurs taux d'intérêt pour lutter contre les sorties de capitaux provoquées par les hausses de taux américaines, au prix d'un préjudice pour leurs économies fragiles.

Lors du forum, le gouverneur de la Banque du Japon, Haruhiko Kuroda, a déclaré qu'il ne voyait pas de risque significatif que l'Asie soit confrontée à une soudaine perte de confiance ou à une nouvelle crise financière.

Mais il a mis en garde contre toute complaisance alors que certains pays asiatiques ont vu leurs tampons politiques diminuer, après avoir déployé de gros paquets de dépenses pour contrer la pandémie de COVID-19.

"Comme l'ont montré les récentes turbulences sur les marchés au Royaume-Uni, la réaction des acteurs du marché aux décisions et annonces politiques pourrait avoir un impact significatif sur les prix des actifs", a déclaré M. Kuroda, qui était auparavant à la tête de la BAD et le principal diplomate japonais en matière de devises.

"Les responsables politiques de l'ANASE doivent être vigilants" face aux risques et proposer "une communication claire, suffisante et opportune afin d'éviter des résultats inattendus", a-t-il ajouté.