L'inflation et les loyers font grimper les prix pour les jeunes Grecs

À 200 euros (197,20 $) par mois, elle a eu de la chance.

Alors que l'économie grecque connaît cette année une croissance près de deux fois supérieure à celle de la zone euro grâce à un rebond vigoureux du tourisme, les jeunes sont de plus en plus évincés du marché immobilier en raison de la crise énergétique et de l'inflation, de la flambée des loyers et de la rareté des petits appartements.

Pappas, 27 ans, aspirante actrice, affirme que ce n'est pas le dividende que les jeunes espéraient après une crise de la dette ravageuse et une décennie d'austérité.

"La crise énergétique m'effraie beaucoup, qu'en si peu de temps nous ayons une telle augmentation des prix. Je suis effrayée à l'idée de savoir comment je vais m'en sortir et continuer à vivre seule", a déclaré Mme Pappas.

La hausse des loyers et l'inabordabilité des logements sont un problème dans de nombreuses économies industrialisées, mais en Grèce, il est particulièrement aigu car le niveau de vie et la richesse des ménages ont déjà été paralysés par la crise de la dette qui a débuté en 2009 et les années d'austérité qui ont suivi.

Le loyer du nouvel appartement de 25 mètres carrés (269 pieds carrés) de Pappas dans la banlieue de Neo Psychiko ne comprend pas les services publics.

Elle a déménagé le mois dernier après que le loyer de son appartement dans le quartier de Kaisariani à Athènes a augmenté de 12,5 %, poussant le total des dépenses mensuelles, y compris les services publics, à 500 euros, ce qui fait qu'il est "difficile de joindre les deux bouts lorsque son salaire est de 650 euros par mois".

"De nombreuses personnes de ma tranche d'âge sont confrontées au même problème. Soit ils optent pour une colocation, soit ils continuent à vivre avec leurs parents", dit-elle. "Vous pouvez le faire à 19 ans, mais pas plus tard".

Un sondage réalisé cette année par le groupe de réflexion Eteron, basé à Athènes, a montré que pour 83 % des 1 007 personnes interrogées âgées de 18 à 44 ans, le logement abordable était leur principale préoccupation. Près de la moitié d'entre eux ont déclaré avoir des difficultés ou être incapables de payer leur loyer, 77 % parvenant à peine à joindre les deux bouts.

L'INFLATION MORD

Si l'économie grecque a fait preuve de résilience, avec une croissance annuelle de 7,7 % au deuxième trimestre, l'inflation est proche d'un pic de trois décennies, à 12 %, l'un des plus élevés parmi les 19 pays partageant l'euro.

L'indicateur du coût du logement du service statistique grec, qui reflète les loyers et les coûts des prêts hypothécaires, a bondi de 35,4 % en glissement annuel en septembre, les prix de l'électricité ayant augmenté de 30,5 % et ceux du fioul de chauffage de 65,1 %.

Cela comprime le revenu disponible qui, pour le ménage grec moyen, a augmenté de 13 % depuis 2018, explique Nikos Magginas, économiste en chef à la Banque nationale.

Il attribue la flambée des loyers principalement à "un marché trop déprimé pendant la crise (de la dette)."

"Maintenant, nous avons un choc dû à la hausse combinée des prix de l'énergie, des aliments et du coût du logement. Jusqu'à présent, cela n'a pas d'effets sérieux sur l'économie car le gouvernement soutient les faibles revenus, mais il y a des inquiétudes si cela continue l'année prochaine", a-t-il déclaré.

Les prix de l'immobilier résidentiel en Grèce ont plongé de 42 % pendant la crise de la dette, mais sont désormais supérieurs de plus de 29 % à leur plancher de 2017, selon la Banque de Grèce. Ce rebond a également tiré les loyers vers le haut.

D'autres facteurs en jeu exacerbent le problème, selon les courtiers immobiliers.

Du côté de l'offre, une grande partie des petits appartements de 45-50 mètres carrés ont été transformés en appartements Airbnb pour les touristes, tandis que les acheteurs potentiels de maisons sont confrontés à l'examen minutieux de banques beaucoup plus strictes. Le ratio prêt/valeur des prêts hypothécaires a baissé à 70-75 %, contre plus de 100 % avant la crise de la dette.

La prudence des banques est un gage de stabilité financière, mais elle pourrait aussi éloigner les jeunes actifs de l'échelle de l'immobilier pendant des décennies.

"La situation est difficile ... nous verrons beaucoup de personnes retourner dans leur chambre d'enfance", a déclaré Themistocles Bakas, président d'E-Real Estate, ajoutant que l'accession à la propriété en Grèce a baissé de 2,9 points de pourcentage au cours des trois dernières années pour atteindre environ 73 %.

Après une décennie de crise économique et une pandémie de deux ans, il est difficile pour un jeune d'avoir économisé 45 000-60 000 euros pour un acompte sur un appartement de 150 000 euros, a-t-il dit.

La plupart des villes grecques ont vu les loyers augmenter, mais le centre d'Athènes a connu la plus forte hausse, jusqu'à 40 % au cours des quatre dernières années.

Conscient de la pression exercée, le gouvernement conservateur du pays a lancé le mois dernier un programme d'aide de 1,74 milliard d'euros.

Il a porté l'aide annuelle au logement pour les étudiants de 1 000 à 1 500 euros, et à 2 000 s'ils optent pour une colocation. En outre, un programme pilote de prêts à faible taux d'intérêt pour acheter des appartements construits avant 2007 et d'une superficie maximale de 120 mètres carrés débutera en janvier.

Les fonctionnaires s'attendent à ce qu'environ 10 000 jeunes couples âgés de 25 à 39 ans bénéficient du programme proposant un taux d'intérêt de 1 % sur des prêts allant jusqu'à 150 000 euros.

Mais Stephania Papadopoulou, une étudiante de 20 ans qui gagne 35 euros par jour comme serveuse et dépend de sa famille pour son soutien financier, affirme que quitter le pays est la seule issue.

"Nous sommes sortis d'une crise pour en entrer une autre, plus dure", a-t-elle déclaré à Reuters. "À moins que quelque chose ne change, je vois certainement mon avenir à l'étranger".