L'inflation fait chuter les Bourses chinoises, prises de bénéfices à Tokyo

Tokyo (awp/afp) - Les Bourses d'Asie ont fini en baisse lundi, les places de Chine faisant les frais d'inquiétudes sur l'inflation excessive dans le pays, tandis que les investisseurs à Tokyo ont choisi d'empocher des bénéfices.

A la Bourse de Tokyo, l'indice vedette Nikkei a perdu 0,26% à la clôture, à 23'331,84 points, victime de prises de bénéfices, tandis que l'indice élargi Topix a stagné (+0,07% à 1704,03 points).

Ces deux indices avaient nettement grimpé au cours des dernières séances, aidés par un relatif espoir d'évolution positive des interminables tractations commerciales entre la Chine et les Etats-Unis.

Mais un changement de direction du yen en séance lundi a incité des actionnaires à céder des titres de groupes exportateurs.

En Chine continentale, l'indice composite de Shanghai a dévissé de 1,83% à 2909,97 points, tandis que celui de Shenzhen a abandonné 2,26% à 1611,44 points.

L'inflation en Chine a atteint 3,8% en octobre sur un an, soit son niveau le plus élevé depuis janvier 2012, sous l'impulsion notamment des prix du porc, selon des statistiques officielles publiées samedi.

Ces craintes sur les prix ont masqué les effets de la ruée des consommateurs chinois sur les bonnes affaires à l'occasion de la traditionnelle "Fête des célibataires" organisée chaque 11 novembre par Alibaba et les autres groupes chinois de commerce en ligne.

A Hong Kong, où les manifestations continuent et paralysent la mégapole, l'indice Hang Seng a chuté de 2,62% à 26'926,55 points.

A Wall Street vendredi, les indices Dow Jones, Nasdaq et S&P 500 avaient terminé à de nouveaux sommets, au terme d'une semaine marquée par un regain d'optimisme sur le front commercial sino-américain.

Les marchés internationaux sont tirés à hue et à dia depuis des mois par les hauts et les bas des négociations entre Pékin et Washington.

Du côté des valeurs

HONDA: l'action du constructeur d'automobiles et deux-roues Honda s'est distinguée par un gain de 4,19% à 3201 yens. L'annonce d'un programme de rachat d'actions vendredi après la clôture a fait avaler la pilule d'une révision négative de ses prévisions de résultats annuels, divulguée en même temps que ses comptes du premier semestre 2019/20.

NINTENDO SOUTENU PAR TENCENT: l'action du pionnier japonais des jeux vidéo Nintendo a finalement stagné à 41'960 yens. Son titre avait nettement grimpé en tout début de séance, porté par des informations de presse selon lesquelles son partenaire pour la vente de sa console Switch en Chine, Tencent, aurait l'intention de co-développer des jeux à exporter vers les Etats-Unis et l'Europe. Le titre Tencent à Hong Kong n'en a cependant guère profité, ayant lâché 1,28% lundi à la Bourse de Hong Kong, à 323 dollars hongkongais.

NISSAN EN LÉGÈRE BAISSE AVANT SES RÉSULTATS: le titre du partenaire du français Renault a lâché 0,36% à 707,4 yens à la veille de la publication de ses résultats financiers du premier semestre 2019/20, qui s'annoncent sombres.

Du côté des devises et du pétrole

Le yen remontait face au dollar, lequel valait 108,94 yens vers 09H00 GMT contre 109,27 yens vendredi après la clôture de la Bourse de Tokyo, point de référence pour les investisseurs nippons.

La monnaie japonaise grimpait aussi face à l'euro, qui s'échangeait pour 120,15 yens, contre 120,73 yens vendredi.

Un euro se négociait pour 1,1028 dollar vers 09H00 GMT, un peu plus haut que vendredi à 20H30 GMT.

Les cours du pétrole reculaient nettement, faute de certitudes sur la direction future des négociations commerciales sino-américaines. Peu avant 09H00 GMT le baril de brut américain WTI cédait 0,93% à 56,71 dollars et le baril de Brent de la mer du Nord perdait 0,86% à 61,97 dollars.

afp/buc