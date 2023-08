L'inflation française confirme son ralentissement à 5,0% en juillet - chiffres définitifs

L'inflation annuelle française a atteint 5,0% en juillet, en ligne avec les chiffres préliminaires et en baisse par rapport à 5,3% en juin, entraînée par la baisse des prix de l'énergie, de l'alimentation et de l'industrie manufacturière, selon les chiffres définitifs de l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) publiés vendredi.

Le chiffre de l'inflation, sur une base harmonisée pour l'UE, s'est établi à 5,1 %, en légère hausse par rapport au chiffre initial et préliminaire de 5,0 %. L'inflation de base, qui exclut les éléments volatils tels que l'énergie et les denrées alimentaires, a atteint 5,1 % en juillet, contre 5,3 % en juin. (Rapport de Corentin Chappron,)